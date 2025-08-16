  • Články
  • DNES - 7:58
  • Anchorage
Putin pred odletom z Aljašky položil kvety na hroby sovietskych pilotov

Ruský prezident Vladimir Putin pred odchodom zo summitu v americkom štáte Aljaška navštívil hroby sovietskych vojakov v meste Anchorage, informovala v sobotu agentúra DPA.

Putin položil červené ruže k bielym kamenným krížom na Národnom cintoríne Fort Richardson, kde sú pochovaní aj sovietski piloti, ktorí zahynuli počas druhej svetovej vojny pri preletoch amerických lietadiel určených pre spojenecký Sovietsky zväz.

Na spoločnom vystúpení s americkým prezidentom Donaldom Trumpom vyjadril vďačnosť za starostlivosť o vojenský cintorín. Zdôraznil, že spomienka na boj proti spoločným nepriateľom môže byť zdrojom spojenia aj v súčasných náročných podmienkach.

Ruský prezident sa v Anchorage stretol aj s arcibiskupom ruskej pravoslávnej cirkvi na Aljaške Alexejom Traderom, ktorému daroval dve ikony.

Aljaška bola ruskou kolóniou až do roku 1867, keď ju cárske impérium predalo Spojeným štátom.

Podľa ruských médií sa Putin na americkej pôde zdržal približne päť hodín. Trump a Putin uviedli, že na summite hovorili najmä o vojne na Ukrajine, podrobnosti z diskusie však nezverejnili.

S napätím očakávané rokovanie Trumpa s Putinom, ktoré sa konalo na vojenskej základni Elmendorf-Richardson, trvalo približne tri hodiny. Po stretnutí vystúpili na krátkej, asi dvanásťminútovej tlačovej konferencii, no na otázky novinárov neodpovedali.

Trump označil rokovania za „veľmi produktívne“ a Putin za „konštruktívne“. Obaja zdôraznili, že sa zhodli na viacerých bodoch, no konkrétny plán riešenia vojny na Ukrajine nepredstavili.

Nie sme ešte tam, ale dosiahli sme pokrok. Dohoda nie je, kým nie je dohoda,“ povedal americký prezident. Dodal, že plánuje hovoriť s lídrami NATO aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Podľa Trumpa je teraz rozhodnutie na Ukrajine.

Putin vyjadril nádej, že dosiahnutá „zhoda“ otvorí cestu k mieru na Ukrajine. Zároveň apeloval, aby Kyjev ani európske metropoly nebrzdili pokrok provokáciami či zákulisnými intrigami. Podľa neho musí byť v záujme trvalého mieru odstránená „hlavná príčina krízy“ – rozširovanie NATO smerom k ruským hraniciam. „Oprávnené obavy Ruska musia byť zohľadnené a v Európe i vo svete musí byť obnovená rovnováha bezpečnosti,“ zdôraznil Putin.

Šéf Kremľa dodal, že dohody z Anchorage môžu byť východiskom nielen pre riešenie ukrajinskej otázky, ale aj pre obnovenie obchodných a investičných vzťahov medzi Moskvou a Washingtonom.

Na záver sa Trump Putinovi poďakoval a naznačil, že by sa mohli čoskoro opäť stretnúť. Putin ho pritom pozval do Moskvy, čo Trump prijal s úsmevom a poznámkou, že si tým „zrejme vyslúži kritiku“.

Po skončení schôdzky Trump a Putin nastúpili do svojich lietadiel a opustili Aljašku. Pôvodne bol naplánovaný aj spoločný obed, ktorý bol zrušený. Nekonalo sa ani pôvodne plánované rokovanie na úrovni delegácií.

Zdroj: Info.sk, TASR
