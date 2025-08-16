Melania Trumpová napísala Putinovi list
- DNES - 7:17
- Anchorage
Americký prezident Donald Trump odovzdal počas piatkového summitu v Anchorage na Aljaške do rúk ruského prezidenta Vladimira Putina list od svojej manželky Melanie.
Išlo o osobný list týkajúci sa ťažkej situácie detí na Ukrajine a v Rusku, a predovšetkým osudu unesených detí, informuje v sobotu TASR podľa správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na dvoch nemenovaných predstaviteľov Bieleho domu.
Presný obsah listu Melanie Trumpovej však predstavitelia napriek všetkému nepriblížili. Prvá dáma USA, ktorá sa narodila v Slovinsku, nebola prítomná na summite na Aljaške, pripomína stanica Sky News.
Ukrajina predtým označila únosy desaťtisícov ukrajinských detí do Ruska alebo na Ruskom okupované územia bez vedomia ich rodičov alebo opatrovníkov za vojnový zločin, ktorý podľa dohôd OSN spĺňa definíciu genocídy.
Moskva tvrdí, že deportáciami chráni zraniteľné deti tým, že ich odvedie z vojnovej zóny, píše Reuters.
Práve únosy týchto detí sú však napríklad dôvodom, prečo Medzinárodný trestný súd (ICC) vydal v marci 2023 na Putina a jeho komisárku pre práva detí Mariju Ľvovovú-Belovovú zatykač.
Putin pred odletom z Aljašky položil kvety na hroby sovietskych pilotov
Ruský prezident Vladimir Putin pred odchodom zo summitu v americkom štáte Aljaška navštívil hroby sovietskych vojakov v meste Anchorage.
Summit Trump-Putin na Aljaške zaplavilo množstvo dezinformácií
Na sociálnych sieťach počas stretnutia prezidentov kolovalo množstvo klamstiev.
Putina sa pred rokovaním s Trumpom spýtali, či už „prestane zabíjať civilistov“
Ako reagoval ruský prezident?
Trump po rokovaní s Putinom: Teraz je na Zelenskom, aby zaistil dohodu
Podľa amerického prezidenta sa aj európske krajiny musia zapojiť do rokovania o ukončení vojny na Ukrajine.