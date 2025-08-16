Putina sa pred rokovaním s Trumpom spýtali, či už „prestane zabíjať civilistov“
- DNES - 6:16
- Anchorage
Ako reagoval ruský prezident?
Prezident USA Donald Trump s ruským lídrom Vladimirom Putinom v piatok pred začiatkom summitu v Anchorage na Aljaške spoločne pózovali pred novinármi, ktorí na nich kričali otázky. Jeden z reportérov sa Putina spýtal, či už „prestane zabíjať civilistov“, informuje TASR podľa správy stanice Sky News.
Ruský prezident si v reakcii na túto otázku rukou ukázal na ucho a pokrčil plecami, uvádza britská spravodajská stanica.
Rokovania na vojenskej základni Elmendorf-Richardson v Anchorage sa začali v piatok krátko po 11.30 h miestneho času (21.30 h SELČ).
Hlavnou témou rozhovorov je možná dohoda o prímerí na Ukrajine, ktorá by ukončila najkrvavejší konflikt v Európe od druhej svetovej vojny.
Úvodná schôdzka sa podľa pôvodných informácií mala konať len medzi Trumpom a Putinom za prítomnosti tlmočníkov. Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová však po pristátí oznámila, že k Trumpovi sa pripoja aj minister zahraničných vecí Marco Rubio a osobitný vyslanec Steve Witkoff. Kremeľ neskôr doplnil, že Putina bude sprevádzať jeho poradca Jurij Ušakov a minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Nasledovať bude stretnutie v širšom zložení. Podľa Kremľa by bilaterálny summit mohol trvať šesť až sedem hodín.
Summit Trump-Putin na Aljaške zaplavilo množstvo dezinformácií
Na sociálnych sieťach počas stretnutia prezidentov kolovalo množstvo klamstiev.
Trump po rokovaní s Putinom: Teraz je na Zelenskom, aby zaistil dohodu
Podľa amerického prezidenta sa aj európske krajiny musia zapojiť do rokovania o ukončení vojny na Ukrajine.
Začali sa rokovania medzi USA a Ruskom
Ruská delegácia na čele s prezidentom Vladimirom Putinom a americká delegácia vedená šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom začali rokovania na vojenskej základni Elmendorf-Richardson.
Donald Trump sa na Aljaške zvítal s Vladimirom Putinom
Lietadlo s ruským prezidentom Vladimirom Putinom pristálo na leteckej základni Elmendorf-Richardson v meste Anchorage na Aljaške, kde ho na pristávacej dráhe privítal jeho americký náprotivok Donald Trump.