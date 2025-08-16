  • Články
Sobota, 16.8.2025Meniny má Leonard
Trump po rokovaní s Putinom: Teraz je na Zelenskom, aby zaistil dohodu

  • DNES - 6:04
  • Anchorage
Podľa amerického prezidenta sa aj európske krajiny musia zapojiť do rokovania o ukončení vojny na Ukrajine.

Prezident USA Donald Trump v noci na sobotu vyhlásil, že teraz je na ukrajinskom prezidentovi Volodymyrovi Zelenskom, aby nadviazal na aljašský summit medzi americkým lídrom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom a zabezpečil dohodu o ukončení tri roky trvajúcej ruskej invázie. TASR informuje podľa správy agentúry AFP a stanice Sky News.

Teraz je naozaj na prezidentovi Zelenskom, aby to dotiahol do konca. A povedal by som, že aj európske krajiny sa musia trochu zapojiť, ale je to na prezidentovi Zelenskom,“ povedal Trump pre Fox News po summite s tým, že stretnutie s Trumpom v Anchorage hodnotí „desiatimi z desiatich“.

Sean Hannity z Fox News sa Trumpa opýtal, aká je jeho rada ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému. Odpovedal:„Uzavrite dohodu, musíte uzavrieť dohodu.“

Rusko je veľmi veľká mocnosť a oni nie sú,“ podotkol Trump.

Trump tiež povedal, že „nebude dohoda, kým tu nie je dohoda“, odmietol sa však podeliť o akékoľvek podrobnosti o rokovaniach s Vladimirom Putinom. Uviedol len, že „dosiahli veľký pokrok“.

To vôbec nie je hotová dohoda. A Ukrajina musí súhlasiť, prezident Zelenskyj musí súhlasiť,“ povedal Trump.

Zhodli sme sa na mnohých bodoch. Myslím tým, že sa na mnohých bodoch dohodli. Ale nie je ich až tak veľa... je tam jeden alebo dva dosť dôležité body, ale myslím si, že sa dajú dosiahnuť,“ podotkol ďalej.

Počas rozhovoru pre Fox News sa tiež spomenula možnosť, že Ukrajina postúpi územia Rusku, ako aj potenciálne bezpečnostné záruky USA pre Ukrajinu. „Myslím si, že to sú body, o ktorých sme rokovali, a sú to body, na ktorých sme sa do značnej miery zhodli,“ povedal Trump.

V skutočnosti si myslím, že sa v mnohých veciach zhodneme. Môžem vám povedať, že stretnutie bolo vrúcne,“ dodal s tým, že sú „dosť blízko konca“, poznamenal však, že s tým musí súhlasiť aj Ukrajina.

Trump tiež nevylúčil svoju účasť na ďalšom plánovanom summite, na ktorý by prišli Putin aj Zelenskyj.

Trump na spoločnej tlačovej konferencii s Putinom po skončení takmer trojhodinových rokovaní na piatkovom summite v Anchorage uviedol, že o priebehu summitu bude telefonicky informovať Zelenského i partnerov zo Severoatlantickej aliancie (NATO) a EÚ.

Podľa Sky News je na sobotu na 9.30 SELČ naplánované stretnutie veľvyslancov európskych krajín, informovali zdroje z predsedníctva EÚ. Lídri európskych štátov a Trump pravdepodobne neskôr v ten istý deň absolvujú virtuálnu schôdzku.

Zdroj: Info.sk, TASR
Summit Trump-Putin na Aljaške zaplavilo množstvo dezinformácií

Summit Trump-Putin na Aljaške zaplavilo množstvo dezinformácií

DNES - 6:36Zahraničné

Na sociálnych sieťach počas stretnutia prezidentov kolovalo množstvo klamstiev.

Začali sa rokovania medzi USA a Ruskom

Začali sa rokovania medzi USA a Ruskom

VČERA - 21:42Zahraničné

Ruská delegácia na čele s prezidentom Vladimirom Putinom a americká delegácia vedená šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom začali rokovania na vojenskej základni Elmendorf-Richardson.

Donald Trump sa na Aljaške zvítal s Vladimirom Putinom

Donald Trump sa na Aljaške zvítal s Vladimirom Putinom

VČERA - 21:18Zahraničné

Lietadlo s ruským prezidentom Vladimirom Putinom pristálo na leteckej základni Elmendorf-Richardson v meste Anchorage na Aljaške, kde ho na pristávacej dráhe privítal jeho americký náprotivok Donald Trump.

