  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 15.8.2025Meniny má Marcela
26°Bratislava

Na úvodnom stretnutí medzi Trumpom a Putinom sa zúčastnia aj niektorí ministri

  • DNES - 21:06
  • Anchorage
Na úvodnom stretnutí medzi Trumpom a Putinom sa zúčastnia aj niektorí ministri

Úvodné stretnutie bilaterálneho summitu Spojených štátov a Ruska sa podľa pôvodných správ malo konať len medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom za účasti tlmočníkov.

Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová však v piatok krátko pred začiatkom rokovaní oznámila, že na stretnutí sa zúčastní aj šéf americkej diplomacie Marco Rubio a Trumpov osobitný vyslanec Steve Witkoff, informuje TASR.

Zatiaľ nie je jasné, kto sa pridá k ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Po tomto stretnutí by mal nasledovať spoločný obed delegácií. Na ňom budú prítomní aj americký minister financií Scott Bessent, minister obchodu Howard Lutnick, minister obrany Pete Hegseth a šéfka prezidentskej kancelárie Susie Wilesová, píše NBC News.

Ruskú delegáciu tvorí ďalej poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov, minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, minister obrany Andrej Belousov, minister financií Anton Siluanov a hlavný vyjednávač s USA Kirill Dmitrijev.

Rokovania na vojenskej základni Elmendorf-Richardson v Anchorage na Aljaške by sa mali začať približne o 11.30 h miestneho času (21.30 h SELČ). Hlavnou témou rozhovorov je možná dohoda o prímerí na Ukrajine. Podľa Kremľa by bilaterálny summit mohol trvať šesť až sedem hodín.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Začali sa rokovania medzi USA a Ruskom

Začali sa rokovania medzi USA a Ruskom

DNES - 21:42Zahraničné

Ruská delegácia na čele s prezidentom Vladimirom Putinom a americká delegácia vedená šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom začali rokovania na vojenskej základni Elmendorf-Richardson.

Donald Trump sa na Aljaške zvítal s Vladimirom Putinom

Donald Trump sa na Aljaške zvítal s Vladimirom Putinom

DNES - 21:18Zahraničné

Lietadlo s ruským prezidentom Vladimirom Putinom pristálo na leteckej základni Elmendorf-Richardson v meste Anchorage na Aljaške, kde ho na pristávacej dráhe privítal jeho americký náprotivok Donald Trump.

Putin pristál na leteckej základni Elmendorf-Richardson na Aljaške

Putin pristál na leteckej základni Elmendorf-Richardson na Aljaške

DNES - 21:02Zahraničné

Lietadlo s Vladimirom Putinom v piatok pristálo na leteckej základni Elmendorf-Richardson v meste Anchorage na Aljaške, kde sa stretne so svojim americkým náprotivkom Donaldom Trumpom.

Trump pristál na leteckej základni Elmendorf-Richardson na Aljaške

Trump pristál na leteckej základni Elmendorf-Richardson na Aljaške

DNES - 20:52Zahraničné

Lietadlo so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom a ďalšími americkými predstaviteľmi v piatok pristálo na leteckej základni Elmendorf-Richardson v meste Anchorage na Aljaške.

Vosveteit.sk
Android telefóny čelia novej hrozbe, ktorá sa tvári ako antivírus. Dokáže ti ukradnúť aj fotky z galérieAndroid telefóny čelia novej hrozbe, ktorá sa tvári ako antivírus. Dokáže ti ukradnúť aj fotky z galérie
Neuveriteľné, sonda Parker Solar Probe sa „dotkla“ Slnka. Zábery ako tieto len tak neuvidíšNeuveriteľné, sonda Parker Solar Probe sa „dotkla“ Slnka. Zábery ako tieto len tak neuvidíš
Google Fotky dostávajú funkciu, ktorá ti zmení fotky na anime či komiks za pár sekúnd. Zadarmo a priamo v mobileGoogle Fotky dostávajú funkciu, ktorá ti zmení fotky na anime či komiks za pár sekúnd. Zadarmo a priamo v mobile
Prečo začínajú slovenskí freelanceri používať Bitcoin?Prečo začínajú slovenskí freelanceri používať Bitcoin?
DARPA má zbraň budúcnosti. Takto vyzerá USX-1 Defiant, bojová loď, ktorá nepotrebuje posádku námorníkovDARPA má zbraň budúcnosti. Takto vyzerá USX-1 Defiant, bojová loď, ktorá nepotrebuje posádku námorníkov
WhatsApp práve dostal funkciu, po ktorej volali milióny. Zásadne vylepšuje hovoryWhatsApp práve dostal funkciu, po ktorej volali milióny. Zásadne vylepšuje hovory
POZOR! Nový trojan PhantomCard kradne údaje z platobnej karty. Vie sa dostať aj k PIN kódu. Tento trik tu ešte nebolPOZOR! Nový trojan PhantomCard kradne údaje z platobnej karty. Vie sa dostať aj k PIN kódu. Tento trik tu ešte nebol
Pravidelné cvičenie znižuje riziko návratu rakoviny prsníka, hovorí štúdia. Ako často by si mal cvičiť?Pravidelné cvičenie znižuje riziko návratu rakoviny prsníka, hovorí štúdia. Ako často by si mal cvičiť?
Keď spustili najväčšiu veternú turbínu v Číne, stalo sa niečo, čo absolútne nikto nečakalKeď spustili najväčšiu veternú turbínu v Číne, stalo sa niečo, čo absolútne nikto nečakal
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP