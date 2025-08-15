  • Články
Putin pristál na leteckej základni Elmendorf-Richardson na Aljaške

  • DNES - 21:02
  • Anchorage
Lietadlo s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v piatok pristálo na leteckej základni Elmendorf-Richardson v meste Anchorage na Aljaške, kde sa stretne so svojim americkým náprotivkom Donaldom Trumpom. Lídri sa v rámci bilaterálneho summitu budú zhovárať o vojne na Ukrajine.

Lietadlo s Putinom a ďalšími vysokopostavenými ruskými predstaviteľmi pristálo na Aljaške krátko pred plánovaným príletom 11.00 h miestneho času (21.00 h SELČ). Rokovania by sa mali začať o približne 11.30 h miestneho času (21.30 h SELČ).

Hlavnou témou rozhovorov je možná dohoda o prímerí na Ukrajine, ktorá by ukončila najkrvavejší konflikt v Európe od druhej svetovej vojny.

Zdroj: Info.sk, TASR
Začali sa rokovania medzi USA a Ruskom

Začali sa rokovania medzi USA a Ruskom

DNES - 21:42Zahraničné

Ruská delegácia na čele s prezidentom Vladimirom Putinom a americká delegácia vedená šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom začali rokovania na vojenskej základni Elmendorf-Richardson.

Donald Trump sa na Aljaške zvítal s Vladimirom Putinom

Donald Trump sa na Aljaške zvítal s Vladimirom Putinom

DNES - 21:18Zahraničné

Lietadlo s ruským prezidentom Vladimirom Putinom pristálo na leteckej základni Elmendorf-Richardson v meste Anchorage na Aljaške, kde ho na pristávacej dráhe privítal jeho americký náprotivok Donald Trump.

Na úvodnom stretnutí medzi Trumpom a Putinom sa zúčastnia aj niektorí ministri

Na úvodnom stretnutí medzi Trumpom a Putinom sa zúčastnia aj niektorí ministri

DNES - 21:06Zahraničné

Úvodné stretnutie bilaterálneho summitu Spojených štátov a Ruska sa podľa pôvodných správ malo konať len medzi Donaldom Trumpom a Vladimirom Putinom za účasti tlmočníkov.

Trump pristál na leteckej základni Elmendorf-Richardson na Aljaške

Trump pristál na leteckej základni Elmendorf-Richardson na Aljaške

DNES - 20:52Zahraničné

Lietadlo so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom a ďalšími americkými predstaviteľmi v piatok pristálo na leteckej základni Elmendorf-Richardson v meste Anchorage na Aljaške.

