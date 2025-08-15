Putin pristál na leteckej základni Elmendorf-Richardson na Aljaške
Lietadlo s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v piatok pristálo na leteckej základni Elmendorf-Richardson v meste Anchorage na Aljaške, kde sa stretne so svojim americkým náprotivkom Donaldom Trumpom. Lídri sa v rámci bilaterálneho summitu budú zhovárať o vojne na Ukrajine.
Lietadlo s Putinom a ďalšími vysokopostavenými ruskými predstaviteľmi pristálo na Aljaške krátko pred plánovaným príletom 11.00 h miestneho času (21.00 h SELČ). Rokovania by sa mali začať o približne 11.30 h miestneho času (21.30 h SELČ).
Hlavnou témou rozhovorov je možná dohoda o prímerí na Ukrajine, ktorá by ukončila najkrvavejší konflikt v Európe od druhej svetovej vojny.
