Piatok, 15.8.2025Meniny má Marcela
30°Bratislava

Britský veľvyslanec: Trump ponúkol Kyjevu bezpečnostné záruky po možnej dohode

  • DNES - 20:13
  • Londýn
Americký prezident Donald Trump sa ponúkol, že Ukrajine spolu s európskymi krajinami poskytne bezpečnostné záruky v prípade mierovej dohody s Ruskom, pričom presný spôsob týchto záruk je zatiaľ predčasné špecifikovať. V piatok to vyhlásil britský veľvyslanec vo Washingtone Peter Mandelson.

Mandelson patrí medzi najvyšších predstaviteľov, ktorí naznačili, že USA budú aktívne chrániť Ukrajinu po uzavretí prípadnej mierovej dohody. Podotkol, že britské a európske sily by mali byť prítomné na ukrajinskom území, aby zasiahli, ak by Rusko porušilo jej podmienky.

Veľvyslanec zdôraznil, že piatkový summit amerického prezidenta Donalda Trumpa a ruského prezidenta Vladimira Putina nie je priestorom, kde by Ukrajinci mali „prosiť o milosť alebo vzdať sa čohokoľvek pre nespravodlivý mier“. Hlavným cieľom rokovaní je podľa jeho slov dosiahnuť „základné prímerie“, ktoré by umožnilo trojstranné rokovania medzi Ukrajinou, Ruskom a USA.

Rusko túto vojnu nevyhrá. Ak by ju malo vyhrať, urobilo by tak už pred rokmi,“ vyhlásil diplomat. Podľa jeho slov by Británia a Európa po dosiahnutí potenciálnej dohody mali zaviesť mechanizmy monitorovania prímeria a opatrenia, ktoré by sa aktivovali pri ďalšej ruskej agresii, pričom by stáli po boku Ukrajiny.

Mandelson tiež povedal, že Ukrajinci preukázali „taký druh odvahy, ktorý krajina ako Amerika a prezident ako Trump obdivujú a s ktorým sa chcú spájať“.

Americký prezident v piatok počas cesty na Aljašku pripustil možnosť poskytnutia bezpečnostných záruk Ukrajine, no nie vo forme členstva v Severoatlantickej aliancii (NATO). „Spolu s Európou a ďalšími krajinami, nie v rámci NATO. Pretože sú určité veci, ktoré sa neuskutočnia. Ale áno, spolu s Európou je tu možnosť (bezpečnostných záruk),“ uviedol Trump.

Zdroj: Info.sk, TASR
