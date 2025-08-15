Trump: Chcem vidieť rýchle prímerie, ak dnes nebude, nebudem spokojný
Americký prezident Donald Trump v piatok na palube špeciálu Air Force One na ceste do aljašského Anchorage na stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom uviedol, že úspechom preňho bude dohodnutie prímeria na Ukrajine, ale „nič nie je vytesané do kameňa“.
Na novinársku otázku, čo zo stretnutia spraví úspešné, Trump odpovedal, že „nevie povedať, nič nie je vytesané do kameňa“. „Chcem určité veci. Chcem prímerie,“ doplnil.
„Chcem vidieť rýchle prímerie. Neviem, či to bude dnes, ale ak to nebude dnes, nebudem spokojný. Všetci hovoria, že to dnes nemôže byť, ale ja len hovorím, že chcem, aby prestalo zabíjanie,“ uviedol Trump a dodal, že do rokovaní sa zapojí aj Európa a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij.
Témou rokovania Trumpa a Putina má byť najmä vojna na Ukrajine a možnosti jej ukončenia. Hlavným cieľom je podľa Trumpa dohodnúť druhé stretnutie, ktoré by však bolo trojstranné aj s účasťou prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského.
Americký prezident vo štvrtok uviedol, že existuje „25-percentná šanca, že toto stretnutie nebude úspešné“. Naznačil tiež, že v takom prípade by na Rusko uvalil ďalšie sankcie.
Donald Trump sa ponúkol, že Ukrajine spolu s európskymi krajinami poskytne bezpečnostné záruky v prípade mierovej dohody s Ruskom, pričom presný spôsob týchto záruk je zatiaľ predčasné špecifikovať.
Vo švédskom meste Örebro polícia zasahovala pri miestnej mešite po hlásení, že tam podozrivá osoba pri piatkovej modlitbe spustila streľbu.
Bilaterálny summit amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho ruského náprotivku Vladimira Putina by podľa Kremľa mohol trvať najmenej šesť až sedem hodín.
Prezident Poľska Karol Nawrocki označil v piatok Rusko za hlavného nepriateľa Poľska a ohrozenie štátu.