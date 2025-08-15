  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 15.8.2025Meniny má Marcela
30°Bratislava

Trump: Chcem vidieť rýchle prímerie, ak dnes nebude, nebudem spokojný

  • DNES - 19:54
  • Washington
Trump: Chcem vidieť rýchle prímerie, ak dnes nebude, nebudem spokojný

Americký prezident Donald Trump v piatok na palube špeciálu Air Force One na ceste do aljašského Anchorage na stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom uviedol, že úspechom preňho bude dohodnutie prímeria na Ukrajine, ale „nič nie je vytesané do kameňa“.

Na novinársku otázku, čo zo stretnutia spraví úspešné, Trump odpovedal, že „nevie povedať, nič nie je vytesané do kameňa“. „Chcem určité veci. Chcem prímerie,“ doplnil.

Chcem vidieť rýchle prímerie. Neviem, či to bude dnes, ale ak to nebude dnes, nebudem spokojný. Všetci hovoria, že to dnes nemôže byť, ale ja len hovorím, že chcem, aby prestalo zabíjanie,“ uviedol Trump a dodal, že do rokovaní sa zapojí aj Európa a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij.

Témou rokovania Trumpa a Putina má byť najmä vojna na Ukrajine a možnosti jej ukončenia. Hlavným cieľom je podľa Trumpa dohodnúť druhé stretnutie, ktoré by však bolo trojstranné aj s účasťou prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského.

Americký prezident vo štvrtok uviedol, že existuje „25-percentná šanca, že toto stretnutie nebude úspešné“. Naznačil tiež, že v takom prípade by na Rusko uvalil ďalšie sankcie.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Britský veľvyslanec: Trump ponúkol Kyjevu bezpečnostné záruky po možnej dohode

Britský veľvyslanec: Trump ponúkol Kyjevu bezpečnostné záruky po možnej dohode

DNES - 20:13Zahraničné

Donald Trump sa ponúkol, že Ukrajine spolu s európskymi krajinami poskytne bezpečnostné záruky v prípade mierovej dohody s Ruskom, pričom presný spôsob týchto záruk je zatiaľ predčasné špecifikovať.

Jeden mŕtvy po streľbe v blízkosti mešity v meste Örebro

Jeden mŕtvy po streľbe v blízkosti mešity v meste Örebro

DNES - 19:09Zahraničné

Vo švédskom meste Örebro polícia zasahovala pri miestnej mešite po hlásení, že tam podozrivá osoba pri piatkovej modlitbe spustila streľbu.

Kremeľ: Summit Putin - Trump by mohol trvať minimálne 6 až 7 hodín

Kremeľ: Summit Putin - Trump by mohol trvať minimálne 6 až 7 hodín

DNES - 18:13Zahraničné

Bilaterálny summit amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho ruského náprotivku Vladimira Putina by podľa Kremľa mohol trvať najmenej šesť až sedem hodín.

Nawrocki: Rusko je hlavný nepriateľ Poľska a nie je neporaziteľné

Nawrocki: Rusko je hlavný nepriateľ Poľska a nie je neporaziteľné

DNES - 17:22Zahraničné

Prezident Poľska Karol Nawrocki označil v piatok Rusko za hlavného nepriateľa Poľska a ohrozenie štátu.

Vosveteit.sk
Android telefóny čelia novej hrozbe, ktorá sa tvári ako antivírus. Dokáže ti ukradnúť aj fotky z galérieAndroid telefóny čelia novej hrozbe, ktorá sa tvári ako antivírus. Dokáže ti ukradnúť aj fotky z galérie
Neuveriteľné, sonda Parker Solar Probe sa „dotkla“ Slnka. Zábery ako tieto len tak neuvidíšNeuveriteľné, sonda Parker Solar Probe sa „dotkla“ Slnka. Zábery ako tieto len tak neuvidíš
Google Fotky dostávajú funkciu, ktorá ti zmení fotky na anime či komiks za pár sekúnd. Zadarmo a priamo v mobileGoogle Fotky dostávajú funkciu, ktorá ti zmení fotky na anime či komiks za pár sekúnd. Zadarmo a priamo v mobile
Prečo začínajú slovenskí freelanceri používať Bitcoin?Prečo začínajú slovenskí freelanceri používať Bitcoin?
DARPA má zbraň budúcnosti. Takto vyzerá USX-1 Defiant, bojová loď, ktorá nepotrebuje posádku námorníkovDARPA má zbraň budúcnosti. Takto vyzerá USX-1 Defiant, bojová loď, ktorá nepotrebuje posádku námorníkov
WhatsApp práve dostal funkciu, po ktorej volali milióny. Zásadne vylepšuje hovoryWhatsApp práve dostal funkciu, po ktorej volali milióny. Zásadne vylepšuje hovory
POZOR! Nový trojan PhantomCard kradne údaje z platobnej karty. Vie sa dostať aj k PIN kódu. Tento trik tu ešte nebolPOZOR! Nový trojan PhantomCard kradne údaje z platobnej karty. Vie sa dostať aj k PIN kódu. Tento trik tu ešte nebol
Pravidelné cvičenie znižuje riziko návratu rakoviny prsníka, hovorí štúdia. Ako často by si mal cvičiť?Pravidelné cvičenie znižuje riziko návratu rakoviny prsníka, hovorí štúdia. Ako často by si mal cvičiť?
Keď spustili najväčšiu veternú turbínu v Číne, stalo sa niečo, čo absolútne nikto nečakalKeď spustili najväčšiu veternú turbínu v Číne, stalo sa niečo, čo absolútne nikto nečakal
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP