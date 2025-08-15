  • Články
Jeden mŕtvy po streľbe v blízkosti mešity v meste Örebro

  • DNES - 19:09
  • Örebro
Jeden mŕtvy po streľbe v blízkosti mešity v meste Örebro

Vo švédskom meste Örebro polícia zasahovala pri miestnej mešite po hlásení, že tam podozrivá osoba pri piatkovej modlitbe spustila streľbu.

Úrady po incidente vo štvrti Boglundsängen potvrdili jedno úmrtie a jedného zraneného, píše TASR na základe správ agentúr Reuters a AFP a švédskej verejnoprávnej televízie SVT.

Bolo prijaté hlásenie o podozrení na závažný násilný trestný čin v súvislosti s mešitou v Örebre. Na mieste zasahuje niekoľko záchranných zložiek a polícia,“ uviedla miestna polícia vo vyhlásení a vyzvala verejnosť, aby sa nezdržiavala v oblasti.

Polícia uviedla, že muž „približne vo veku 25 rokov zomrel v dôsledku utrpených poranení“. Rozsah poranení druhej osoby ani motív útoku nie sú dosiaľ známe. Bezpečnostné zložky sa domnievajú, že za útokom bol konflikt medzi konkurenčnými zločineckými gangmi.

Polícia prípad vyšetruje ako vraždu. „Bol na ceste von z mešity. Potom prišiel ďalší muž a vystrelil štyri alebo päť rán. Potom vystrelil ďalšie rany,“ uviedol svedok streľby pre televíziu SVT. Podľa policajného hovorcu Larsa Hedelina bola streľba pravdepodobne „izolovaným incidentom“ a nebola namierená proti samotnej mešite ani veriacim.

Švédsko v posledných rokoch bojuje so zvyšujúcim sa násilím medzi konkurenčnými gangami. Agentúra AFP uvádza, že v súčasnosti takmer každotýždňové incidenty sprevádzajú prestrelky či bombové útoky. V škole v meste Örebro vo februári tohto roka došlo k streľbe, pri ktorej zahynulo 11 ľudí vrátane útočníka.

Zdroj: Info.sk, TASR
