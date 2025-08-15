Jeden mŕtvy po streľbe v blízkosti mešity v meste Örebro
- DNES - 19:09
- Örebro
Vo švédskom meste Örebro polícia zasahovala pri miestnej mešite po hlásení, že tam podozrivá osoba pri piatkovej modlitbe spustila streľbu.
Úrady po incidente vo štvrti Boglundsängen potvrdili jedno úmrtie a jedného zraneného, píše TASR na základe správ agentúr Reuters a AFP a švédskej verejnoprávnej televízie SVT.
„Bolo prijaté hlásenie o podozrení na závažný násilný trestný čin v súvislosti s mešitou v Örebre. Na mieste zasahuje niekoľko záchranných zložiek a polícia,“ uviedla miestna polícia vo vyhlásení a vyzvala verejnosť, aby sa nezdržiavala v oblasti.
Polícia uviedla, že muž „približne vo veku 25 rokov zomrel v dôsledku utrpených poranení“. Rozsah poranení druhej osoby ani motív útoku nie sú dosiaľ známe. Bezpečnostné zložky sa domnievajú, že za útokom bol konflikt medzi konkurenčnými zločineckými gangmi.
Polícia prípad vyšetruje ako vraždu. „Bol na ceste von z mešity. Potom prišiel ďalší muž a vystrelil štyri alebo päť rán. Potom vystrelil ďalšie rany,“ uviedol svedok streľby pre televíziu SVT. Podľa policajného hovorcu Larsa Hedelina bola streľba pravdepodobne „izolovaným incidentom“ a nebola namierená proti samotnej mešite ani veriacim.
Švédsko v posledných rokoch bojuje so zvyšujúcim sa násilím medzi konkurenčnými gangami. Agentúra AFP uvádza, že v súčasnosti takmer každotýždňové incidenty sprevádzajú prestrelky či bombové útoky. V škole v meste Örebro vo februári tohto roka došlo k streľbe, pri ktorej zahynulo 11 ľudí vrátane útočníka.
Britský veľvyslanec: Trump ponúkol Kyjevu bezpečnostné záruky po možnej dohode
Donald Trump sa ponúkol, že Ukrajine spolu s európskymi krajinami poskytne bezpečnostné záruky v prípade mierovej dohody s Ruskom, pričom presný spôsob týchto záruk je zatiaľ predčasné špecifikovať.
Trump: Chcem vidieť rýchle prímerie, ak dnes nebude, nebudem spokojný
Donald Trump na palube špeciálu Air Force One na ceste do aljašského Anchorage na stretnutie s Vladimirom Putinom uviedol, že úspechom preňho bude dohodnutie prímeria na Ukrajine, ale „nič nie je vytesané do kameňa“.
Kremeľ: Summit Putin - Trump by mohol trvať minimálne 6 až 7 hodín
Bilaterálny summit amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho ruského náprotivku Vladimira Putina by podľa Kremľa mohol trvať najmenej šesť až sedem hodín.
Nawrocki: Rusko je hlavný nepriateľ Poľska a nie je neporaziteľné
Prezident Poľska Karol Nawrocki označil v piatok Rusko za hlavného nepriateľa Poľska a ohrozenie štátu.