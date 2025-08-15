  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 15.8.2025Meniny má Marcela
35°Bratislava

Marián Viskupič kritizuje premiéra za to, že rast ekonomiky je na Slovensku slabý

  • DNES - 18:37
  • Bratislava
Marián Viskupič kritizuje premiéra za to, že rast ekonomiky je na Slovensku slabý

Rast ekonomiky je na Slovensku slabý, vláda sa rekordne zadlžuje a nízka nezamestnanosť nie je výsledkom práce súčasnej koalície, ale dôsledkom odchodu mladých ľudí a ďalších osôb z trhu práce.

Opozičný poslanec Marián Viskupič (SaS) tak reagoval na vyjadrenia premiéra Roberta Fica (Smer-SD) k štatistickým ukazovateľom v SR. Týmito vyjadreniami podľa Viskupiča zavádza verejnosť a tiež nepredstavujú realitu slovenského hospodárstva.

Áno, nezamestnanosť je na historickom minime. Ale nie vďaka tejto vláde, práve naopak. Mladí odchádzajú zo Slovenska čoraz viac, lebo nechcú žiť v krajine, kde premiér útočí na študentov, menšiny a šíri ruskú propagandu. Z pracovného trhu odchádzajú aj ľudia, ktorí by mohli ešte pracovať, predčasné dôchodky a 13. dôchodky sú nastavené tak, že sa viac oplatí ísť do dôchodku, ako pracovať. Toto nie je signál silnej ekonomiky, ale straty potenciálu. O silnejúcej ekonomike by hovorila rastúca zamestnanosť, a tá u nás nerastie,“ upresnil Viskupič.

Zároveň poukázal na to, že nižšia zadlženosť SR v porovnaní s niektorými európskymi krajinami neznamená to, že je na tom štát dobre. Aktuálne sa podľa neho zadlžuje najrýchlejšie v celej EÚ v pomere k hrubému domácemu produktu (HDP), a to z dôvodu neadresných sociálnych balíčkov a energopomoci pre každého, teda aj pre tých najbohatších. Fico podľa neho porovnáva dlh štátu len s tými krajinami, ktoré sa mu hodia, avšak Česko, kde je dlh výrazne nižší, vynechal.

Rovnako podľa neho zavádza verejnosť aj pri raste HDP. „Premiér sa teší z predpokladaného rastu 0,9 % oproti 0,4 % v Nemecku. Ešte v decembri však rátal s 2,5 %. Realita je taká, že medziročný rast HDP v druhom štvrťroku bol len 0,4 %. Česko má pritom rast 2,4 %. Tak sa pýtam, máme sa už tak dobre, že sa porovnávame len s Nemeckom? Alebo máme rovnako silnú ekonomiku ako oni?“ dodal Viskupič.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Šutaj Eštok: V ďalšej konsolidácii by mohla vláda získať viac peňazí od bánk

Šutaj Eštok: V ďalšej konsolidácii by mohla vláda získať viac peňazí od bánk

DNES - 16:04Ekonomické

Slovensko musí konsolidovať verejné financie už druhý rok po sebe z dôvodu zlého hospodárenia predchádzajúcich vlád.

M. Š. Eštok: Nominácia na guvernéra NBS patrí Hlasu-SD, podporujeme Petra Kažimíra

M. Š. Eštok: Nominácia na guvernéra NBS patrí Hlasu-SD, podporujeme Petra Kažimíra

DNES - 15:56Ekonomické

Nominácia guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS) je v rámci vládnej koalície plne v kompetencii Hlasu-SD a strana na tento post podporuje súčasného guvernéra Petra Kažimíra.

Farmári z Holandska tvrdia, že Google Street View ich ohrozuje

Farmári z Holandska tvrdia, že Google Street View ich ohrozuje

DNES - 15:07Ekonomické

Farmári a obyvatelia lokalít z provincie Severné Holandsko pokračujú vo svojom spore s digitálnym gigantom Google.

Volkswagen žiada väčšiu štátnu podporu pre elektromobilitu

Volkswagen žiada väčšiu štátnu podporu pre elektromobilitu

DNES - 13:56Ekonomické

Nemecká automobilová skupina Volkswagen (VW) žiada od štátu väčšiu podporu pre prechod na elektromobilitu.

Vosveteit.sk
Neuveriteľné, sonda Parker Solar Probe sa „dotkla“ Slnka. Zábery ako tieto len tak neuvidíšNeuveriteľné, sonda Parker Solar Probe sa „dotkla“ Slnka. Zábery ako tieto len tak neuvidíš
Google Fotky dostávajú funkciu, ktorá ti zmení fotky na anime či komiks za pár sekúnd. Zadarmo a priamo v mobileGoogle Fotky dostávajú funkciu, ktorá ti zmení fotky na anime či komiks za pár sekúnd. Zadarmo a priamo v mobile
Prečo začínajú slovenskí freelanceri používať Bitcoin?Prečo začínajú slovenskí freelanceri používať Bitcoin?
DARPA má zbraň budúcnosti. Takto vyzerá USX-1 Defiant, bojová loď, ktorá nepotrebuje posádku námorníkovDARPA má zbraň budúcnosti. Takto vyzerá USX-1 Defiant, bojová loď, ktorá nepotrebuje posádku námorníkov
WhatsApp práve dostal funkciu, po ktorej volali milióny. Zásadne vylepšuje hovoryWhatsApp práve dostal funkciu, po ktorej volali milióny. Zásadne vylepšuje hovory
POZOR! Nový trojan PhantomCard kradne údaje z platobnej karty. Vie sa dostať aj k PIN kódu. Tento trik tu ešte nebolPOZOR! Nový trojan PhantomCard kradne údaje z platobnej karty. Vie sa dostať aj k PIN kódu. Tento trik tu ešte nebol
Pravidelné cvičenie znižuje riziko návratu rakoviny prsníka, hovorí štúdia. Ako často by si mal cvičiť?Pravidelné cvičenie znižuje riziko návratu rakoviny prsníka, hovorí štúdia. Ako často by si mal cvičiť?
Keď spustili najväčšiu veternú turbínu v Číne, stalo sa niečo, čo absolútne nikto nečakalKeď spustili najväčšiu veternú turbínu v Číne, stalo sa niečo, čo absolútne nikto nečakal
Ozempic a Wegovy nie sú zázrak. Vedci upozorňujú na to, čo sa začne diať s tvojím telom po tom, ako ich vysadíšOzempic a Wegovy nie sú zázrak. Vedci upozorňujú na to, čo sa začne diať s tvojím telom po tom, ako ich vysadíš
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP