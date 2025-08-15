Výstrahy pred vysokými teplotami budú platiť na väčšine územia aj v sobotu
Výstrahy prvého aj druhého stupňa pred vysokými teplotami budú na väčšine územia v platnosti aj v sobotu (16. 8.) popoludní. Na svojom webe o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
Výstrahy druhého stupňa ústav vyhlásil vo väčšine okresov Banskobystrického, Košického a Nitrianskeho kraja, ako aj v okresoch Dunajská streda, Galanta, Humenné, Snina a Vranov nad Topľou. Vo väčšine zvyšných okresov platia výstrahy prvého stupňa. Výstrahy nie sú vyhlásené najmä na severe Slovenska. Predbežne by mali byť v platnosti zajtra od 13.00 h do 18.00 h.
Na niektorých miestach môže teplota vzduchu vystúpiť až na 37 stupňov Celzia. „Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov. Uvedená teplota vzduchu je v danom ročnom období a oblasti zriedkavá a pravdepodobnosť poškodenia zdravia nadmerným zaťažením organizmu u niektorých osôb je vysoká,“ uviedli meteorológovia.
PS: Zníženie počtu samosprávnych krajov neprinesie úsporu pol miliardy eur
Zníženie počtu samosprávnych krajov z ôsmich na štyri neprinesie úsporu pol miliardy eur, ako to vyhlásil podpredseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko.
Hlas-SD je pripravený niesť zodpovednosť za chyby pri kampani Petra Pellegriniho
Koaličný Hlas-SD je pripravený niesť zodpovednosť za administratívne chyby v prípade financovania kampane Petra Pellegriniho pred prezidentskými voľbami.
M. Šutaj Eštok: Hlas je pripravený debatovať o návrhu na zníženie počtu krajov
Hlas-SD je pripravený debatovať o návrhu SNS na zníženie počtu vyšších územných celkov. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) to uviedol v piatok.
Šutaj Eštok si želá, aby bol výsledkom samitu Trumpa a Putina mier na Ukrajine
Líder koaličného Hlasu-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok očakáva od samitu amerického a ruského prezidenta Donalda Trumpa a Vladimira Putina najmä rozumné postoje oboch lídrov.