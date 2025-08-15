  • Články
PS: Zníženie počtu samosprávnych krajov neprinesie úsporu pol miliardy eur

  • DNES - 17:54
  • Bratislava
PS: Zníženie počtu samosprávnych krajov neprinesie úsporu pol miliardy eur

Zníženie počtu samosprávnych krajov z ôsmich na štyri neprinesie úsporu pol miliardy eur, ako to vyhlásil podpredseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS).

Väčšina peňazí, ktoré cez kraje prechádzajú, je určená na školy, cesty či sociálne zariadenia. Musia zostať zachované. V reakcii na Dankov návrh to vyhlásilo opozičné hnutie PS. TASR o tom informoval Peter Köles z mediálneho oddelenia PS.

Andrej Danko zavádza. Samotné zrušenie krajov neprinesie úsporu pol miliardy eur. Úspory z menšieho počtu úradníkov by sa pohybovali v jednotkách až desiatkach miliónov, čo dokáže vláda nájsť aj vo vlastných výdavkoch,“ uviedla poslankyňa NR SR za PS Jana Hanuliaková.

Poslanec NR SR Marek Lackovič (PS) dodal, že takéto návrhy ničia konštruktívnu debatu o reforme samospráv. „Robert Fico (Smer-SD) aj Andrej Danko takto škodia akejkoľvek koncepčnej a úprimnej diskusii o modernizácii samospráv,“ vyhlásil. Ako doplnil, ak chce vláda šetriť, mala by začať od seba. Nemá zakladať nové ministerstvá a následne „ukazovať prstom“ na kraje a obce.

Progresívne Slovensko je pripravené diskutovať o reforme samospráv, ktorú však nebude viesť Andrej Danko,“ dodala Hanuliaková s tým, že diskusia je potrebná, no musí sa začať s odborníkmi a nie populistickými vyjadreniami.

Poslanec NR SR Štefan Kišš (PS) si navyše myslí, že vyjadrenia Andreja Danka sú zastieracím manévrom. Snaží sa nimi podľa Kišša prekryť, že koalícia „nemá ani len tušenie, ako dostať verejné financie pod kontrolu“. Poslanec upozornil, že vláda premárnila čas, kedy by mohla hľadať skutočné riešenia.

SNS navrhla na štvrtkovej (14. 8.) koaličnej rade zníženie samosprávnych krajov z ôsmich na štyri. Model by vychádzal z historického usporiadania Slovenska a vytvoril by štyri regióny, a to Bratislava, Západ, Stred a Východ. Reforma samosprávnych krajov by podľa strany priniesla úsporu viac ako 500 miliónov eur vďaka zníženiu počtu úradov a odstráneniu duplicít.

Premiér Robert Fico v piatok vyhlásil, že Smer-SD je pripravený zahlasovať za návrh. Podotkol, že zníženie počtu vyšších územných celkov je jednou z ciest šetrenia zdrojov financií, ktoré by neohrozilo fungovanie štátu. Debatovať o návrhu je pripravený podľa predsedu strany Matúša Šutaja Eštoka aj koaličný Hlas-SD.

Zdroj: Info.sk, TASR
