Nawrocki: Rusko je hlavný nepriateľ Poľska a nie je neporaziteľné
- DNES - 17:22
- Varšava
Prezident Poľska Karol Nawrocki označil v piatok Rusko za hlavného nepriateľa Poľska a ohrozenie štátu. Povedal to v príhovore na začiatku vojenskej prehliadky pri príležitosti 105. výročia Bitky o Varšavu, v ktorej sa Poľsko ubránilo boľševickej invázii.
Podľa Nawrockého je dnešné Rusko neoimperiálne a nelíši sa od boľševického Ruska, proti ktorému Poliaci bojovali v roku 1920. „Toto Rusko nie je nepremožiteľné! Prehralo na začiatku 20. storočia s Japonskom, bolo pokorené Poliakmi v roku 1920 a dnes už tri roky lapá po dychu po útoku na Ukrajinu vďaka podpore spojencov a solidárnosti národov slobody a predovšetkým Poľska,“ povedal prezident.
Nawrocki vyzval prítomných vládnych predstaviteľov, aby obrana a bezpečnosť neboli predmetom politických bojov a aby bol prijatý záväzok vydávať na obranu aspoň päť percent HDP. „Ak vláda a spoločnosť akéhokoľvek národa nebude platiť za svoju armádu, tak príde čas, keď bude musieť platiť za cudziu armádu,“ uzavrel.
Na vojenskej prehliadke pri príležitosti 105. výročia Bitky o Varšavu a Sviatku poľského vojska sa zúčastnili aj premiér Donald Tusk, preseda Sejmu Szymon Holownia, minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz či zahraniční hostia vrátane náčelníka francúzskeho generálneho štábu Thierryho Burkharda.
V sprievode centrom Varšavy prešlo viac než 4000 vojakov s 300 kusmi techniky vrátane slovenského odmínovacieho zariadenia Božena, doplnenými o takmer 50 lietadiel a vrtuľníkov. Po prvý raz bola súčasťou programu aj námorná časť pri polostrove Hel pri Baltskom mori, ktorú naživo premietali do Varšavy.
Bitka pri Varšave, známa aj ako „zázrak na Visle“, sa odohrala v auguste 1920 počas poľsko-boľševickej vojny a jej výsledok, pripisovaný podľa poľskej tradície zásahu Panny Márie, rozhodol obchvatný manéver maršala Józefa Pilsudského, ktorý prekvapil boľševické vojská. Výsledkom bolo zastavenie postupu boľševikov na západ, záchrana poľskej nezávislosti a zablokovanie šírenia boľševickej revolúcie do Európy.
