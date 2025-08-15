  • Články
  • DNES - 17:09
  • Washington/Minsk
Trump v telefonáte s Lukašenkom hovoril o summite s Putinom a prijal pozvánku

Americký prezident Donald Trump v piatok telefonoval s bieloruským lídrom Alexandrom Lukašenkom. Hovorili spolu aj o piatkovom summite šéfa Bieleho domu a ruského prezidenta Vladimira Putina na Aljaške a návšteve Trumpa v Minsku, informuje denník The Guardian.

Rozhovor potvrdil aj samotný Trump na sociálnej sieti Truth Social. „Mal som skvelý rozhovor s vysoko rešpektovaným prezidentom Bieloruska Alexandrom Lukašenkom. Cieľom telefonátu bolo poďakovať mu za prepustenie 16 (politických) väzňov,“ napísal.

Prezradil, že s Minskom pokračujú rokovania o prepustení ďalších približne 1300 osôb. Trump zároveň potvrdil, že počas rozhovoru sa hovorilo aj o nadchádzajúcom summite s Putinom, a dodal, že sa v budúcnosti teší na osobné stretnutie s Lukašenkom.

Bieloruská štátna tlačová agentúra Belta neskôr informovala, že Lukašenko pozval Trumpa a jeho rodinu na návštevu do Minsku a ten pozvánku prijal. Lídri zároveň diskutovali o bilaterálnych vzťahoch a vojne na Ukrajine. AFP pripomína, že Bielorusko podporuje Putinovu inváziu na Ukrajinu a umožnilo ruskej armáde využiť svoje územie ako základňu pre prvú vlnu útokov na začiatku roka 2022.

Na konci júna Lukašenko na žiadosť Trumpa prepustil viac ako tucet politických väzňov, medzi nimi aj popredného opozičného predstaviteľa Siarheja Cichanovského.

Zdroj: Info.sk, TASR
