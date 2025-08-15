Trump osobne privíta Putina pri jeho lietadle ihneď po prílete na Aljašku
- Anchorage
Americký prezident Donald Trump privíta ruského prezidenta Vladimira Putina ihneď po jeho prílete na leteckú základňu Elmendorf-Richardson v meste Anchorage na Aljaške. Kremeľ potvrdil, že lídri sa stretnú už pri ruskom prezidentskom špeciáli, píše TASR na základe správ agentúr Reuters a AFP, denníka The Guardian a televízie Sky News.
„Presne o 11.00 miestneho času (21.00 SELČ, pozn. TASR) má prezident pristáť. Prezident Trump ho privíta pri lietadle,“ povedal pre médiá hovorca Kremľa Dmitrij Peskov pred Putinovým odletom na Aljašku.
Ruská štátna tlačová agentúra RIA Novosti uvádza, že let bude „presný“ a na programe rokovaní lídrov sú aj „projekty ekonomickej spolupráce“.
Témou rokovania Trumpa a Putina má byť najmä vojna na Ukrajine a možnosti jej ukončenia. Hlavným cieľom je podľa Trumpa dohodnúť druhé stretnutie, ktoré by však bolo trojstranné aj s účasťou prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského.
Americký prezident vo štvrtok uviedol, že existuje „25-percentná šanca, že toto stretnutie nebude úspešné“. Naznačil tiež, že v takom prípade by na Rusko uvalil ďalšie sankcie.
Trump telefonoval s bieloruským lídrom Alexandrom Lukašenkom. Hovorili spolu aj o piatkovom summite šéfa Bieleho domu a ruského prezidenta Vladimira Putina na Aljaške a návšteve Trumpa v Minsku.
Ukrajinský prezident vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby na bilaterálnom summite v aljašskom Anchorage presvedčil ruského prezidenta Vladimira Putina, aby zastavil svoju inváziu.
Donald Trump v piatok na palube špeciálu Air Force One smerujúceho na rokovania s Vladimirom Putinom na Aljaške zdôraznil, že o prípadných územných ústupkoch rozhodne samotná Ukrajina.
