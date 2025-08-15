  • Články
M. Š. Eštok: Nominácia na guvernéra NBS patrí Hlasu-SD, podporujeme Petra Kažimíra

M. Š. Eštok: Nominácia na guvernéra NBS patrí Hlasu-SD, podporujeme Petra Kažimíra

Nominácia guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS) je v rámci vládnej koalície plne v kompetencii Hlasu-SD a strana na tento post podporuje súčasného guvernéra Petra Kažimíra.

Upozornil na to v piatok na tlačovej konferencii v Košiciach predseda Hlasu-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.

Premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD) podľa vlastných slov povedal, že spochybňovanie koaličnej zmluvy nie je cesta k stabilnej a fungujúcej vládnej koalícii. Pripomenul, že v zmysle koaličnej zmluvy nominácia na guvernéra aj viceguvernérov NBS patrí výhradne do kompetencie Hlasu-SD, pričom pri nedávnych zmenách vo vláde umožnili SNS ako prejav dobrej vôle nominovať na pozíciu viceguvernéra bývalého ministra cestovného ruchu a športu Dušana Keketiho.

A preto dôrazne upozorňujem našich koaličných partnerov, že to, kto bude guvernérom NBS, je plne v kompetencii Hlasu-SD a ja som niekoľkokrát vyslovil veľmi jasnú podporu pre súčasného guvernéra Petra Kažimíra, ktorý má moju plnú ľudskú, ale aj odbornú podporu,“ dodal Šutaj Eštok.

Robert Fico v piatok na tlačovej konferencii uviedol, že vo vládnej koalícii nie je konflikt o post NBS. Toto miesto patrí strane Hlas-SD a nenárokuje si ho strana Smer-SD. Reagoval tak na medializované špekulácie, že Smer-SD by chcel za šéfa centrálnej banky presadiť súčasného ministra financií Ladislava Kamenického. Fico už v minulosti vyhlásil, že jeho strana nepodporí na ďalšie funkčné obdobie súčasného guvernéra Petra Kažimíra, ktorého presadzuje Hlas-SD.

My sme povedali veľmi jasne, aký je náš postoj k voľbe guvernéra Národnej banky, ale konflikt tu nie je. Čakáme na kandidáta. Toto miesto, pokiaľ ide o guvernéra NBS, patrí strane Hlas-SD. Tak keď príde Hlas s kandidátom, ktorý prejde vo vláde, bude schválený. My si predsa nenárokujeme právo na guvernéra NBS,“ konštatoval Fico.

Zdroj: Info.sk, TASR
