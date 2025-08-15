  • Články
  • DNES - 15:50
  • Bratislava/Košice
M. Šutaj Eštok: Hlas je pripravený debatovať o návrhu na zníženie počtu krajov

Hlas-SD je pripravený debatovať o návrhu SNS na zníženie počtu vyšších územných celkov. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) to uviedol v piatok. Apeloval na potrebu spoločnej odbornej diskusie. Rezort vnútra je podľa neho pripravený prísť s veľkou reformou verejnej správy.

Minister podotkol, že požiadavka na nižší počet krajov prišla prvýkrát na štvrtkovej (16. 8.) koaličnej rade. Štátny tajomník rezortu vnútra Michal Kaliňák má podľa neho už pripravené veci na to, aby sa o téme rokovalo. „Z hľadiska úspor na budúci rok v rámci konsolidácie nám to asi veľké finančné prostriedky neušetrí, ale sme pripravení debatovať o tom, aby sa znižovali aj počty vyšších územných celkov, ale po odbornej debate. Musíme to urobiť spoločne,“ dodal minister.

Zámerom možnej reformy verejnej správy je podľa neho silný, ale „štíhlejší“ štát s menšou byrokraciou, menším počtom úradníkov, no priateľskejší k občanovi. Ako skonštatoval, už v minulosti deklaroval aj pripravenosť rozprávať sa o nižšom počte poslancov Národnej rady SR či zlučovaní štátnych organizácií.

SNS navrhla na štvrtkovej koaličnej rade zníženie samosprávnych krajov z ôsmich na štyri. Model by vychádzal z historického usporiadania Slovenska a vytvoril by štyri regióny, a to Bratislava, Západ, Stred, Východ. Reforma samosprávnych krajov by podľa strany priniesla úsporu viac ako 500 miliónov eur vďaka zníženiu počtu úradov a odstráneniu duplicít.

Premiér Robert Fico (Smer-SD) v piatok vyhlásil, že Smer-SD je pripravený zahlasovať za návrh. Podotkol, že zníženie počtu vyšších územných celkov je jednou z ciest šetrenia zdrojov financií, ktoré by neohrozilo fungovanie štátu.

Zdroj: Info.sk, TASR
