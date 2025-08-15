Trump: O prípadných územných ústupkoch rozhodne Ukrajina
- DNES - 15:45
- Washington
Americký prezident Donald Trump v piatok na palube špeciálu Air Force One smerujúceho na rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na Aljaške zdôraznil, že o prípadných územných ústupkoch rozhodne samotná Ukrajina. Zároveň potvrdil pripravenosť zaviesť prísne sankcie proti Moskve, ak nepreukáže ochotu rokovať o ukončení vojny.
Trump uviedol, že hlavným cieľom summitu je dostať Rusko a Ukrajinu za rokovací stôl, pričom o územných otázkach sa podľa neho nebude rozhodovať bez účasti Kyjeva. „Bude sa o nich diskutovať, ale musím nechať Ukrajinu, aby o tom rozhodla. Myslím si, že urobia správne rozhodnutie, no ja sem neprišiel rokovať za Ukrajinu. Som tu, aby som ich dostal za stôl,“ vyhlásil.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už viackrát zdôraznil, že nie je ochotný vzdať sa územia v prospech Ruska. Európski lídri varovali, že takéto ústupky by mohli Moskvu povzbudiť k ďalším inváziám.
Trump zároveň poznamenal, že Putin chcel ovládnuť celú Ukrajinu. „Keby som nebol prezidentom, práve teraz by obsadil celú Ukrajinu, ale neurobí to,“ uviedol šéf Bieleho domu.
Podľa jeho slov medzi ním a Putinom panuje vzájomný rešpekt a pred rokovaním vyjadril pozitívne očakávania. „Je to inteligentný človek. Robí to už dlho, ale ja tiež... Sme prezidenti. Vychádzame spolu dobre. Na oboch stranách panuje veľký rešpekt,“ povedal Trump.
Americký prezident tiež pripustil možnosť poskytnutia bezpečnostných záruk Ukrajine, no nie vo forme členstva v Severoatlantickej aliancii (NATO). „Spolu s Európou a ďalšími krajinami, nie v rámci NATO. Pretože sú určité veci, ktoré sa neuskutočnia. Ale áno, spolu s Európou je tu možnosť (bezpečnostných záruk),“ uviedol.
Na záver Trump potvrdil plány na „hospodársky prísne“ sankcie, ak Rusko nepreukáže ochotu seriózne rokovať o ukončení vojny na Ukrajine.
Na Aljaške sa majú v piatok stretnúť ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump, následne aj delegácie oboch krajín. Témou rokovania má byť najmä vojna na Ukrajine a možnosti jej ukončenia. Hlavným cieľom je podľa Trumpa dohodnúť druhé stretnutie, ktoré by však bolo trojstranné aj s účasťou prezidenta Ukrajiny Zelenského.
Trump v telefonáte s Lukašenkom hovoril o summite s Putinom a prijal pozvánku
Trump telefonoval s bieloruským lídrom Alexandrom Lukašenkom. Hovorili spolu aj o piatkovom summite šéfa Bieleho domu a ruského prezidenta Vladimira Putina na Aljaške a návšteve Trumpa v Minsku.
Trump osobne privíta Putina pri jeho lietadle ihneď po prílete na Aljašku
Americký prezident Donald Trump privíta ruského prezidenta Vladimira Putina ihneď po jeho prílete na leteckú základňu Elmendorf-Richardson v meste Anchorage na Aljaške.
Zelenskyj: Ukrajina sa spolieha na Ameriku, že Rusko presvedčí ukončiť vojnu
Ukrajinský prezident vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby na bilaterálnom summite v aljašskom Anchorage presvedčil ruského prezidenta Vladimira Putina, aby zastavil svoju inváziu.
Neznámi páchatelia spílili strom zasadený na pamiatku obete antisemitského útoku
Francúzsky prezident Emmanuel Macron a premiér Francois Bayrou v piatok rozhodne odsúdili