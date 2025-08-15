Polícia vyzýva rodičov, aby sa aktívne zaujímali, ako a kde ich dieťa trávi čas
Polícia vyzýva rodičov, aby sa aktívne zaujímali, ako a kde ich dieťa trávi čas, najmä v online priestore.
Radí vysvetliť deťom, že aj za klávesnicou nesú zodpovednosť za svoje slová a činy. Ako pripomína, internet nie je anonymný a dôsledky nerozvážneho konania môžu mať vážne právne, zdravotné i sociálne následky. Informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
„Policajný zbor opakovane upozorňuje verejnosť, že aj slová majú svoju váhu. Každé podozrenie na možné protiprávne konanie - či už ide o vyhrážky, sebapoškodzovanie, samovražedné sklony alebo iné formy ohrozenia zdravia a života - je potrebné brať vážne a dôsledne preveriť,“ uviedol hovorca. Upozornil, že v anonymnom a uvoľnenom online prostredí často aj deti a mládež nadobúdajú falošný pocit „sily“ za klávesnicou, čo môže viesť k neprimeraným a expresívnym vyjadreniam.
Komunikácia o citlivých témach, ako sú frustrácie z hier, konflikty s rovesníkmi, negatívne emócie či len pokus o vzbudenie záujmu iných, sa niekedy podľa hovorcu deje bez uvedomenia si následkov. Doplnil, že niektoré z týchto vyjadrení môžu vzbudiť obavy o zdravie a život autora alebo jeho okolia a môžu byť vnímané ako reálna hrozba či signál núdze.
Ako príklad uviedol nedávnu udalosť z okresu Levice. „Počas online hry sa jeden z hráčov vyjadril, že sa chce zabiť a že si fyzicky ubližuje (poškodzuje sa). Špecialisti zameriavajúci sa na počítačovú kriminalitu a bezpečnosť túto komunikáciu zaznamenali a bezodkladne nahlásili polícii. Následne bola vykonávaná operatívna činnosť, ktorej cieľom bolo preveriť situáciu a zabezpečiť potrebnú pomoc,“ priblížil Hájek.
Ukázalo sa podľa neho, že ide o 13-ročného chlapca, ktorý tieto slová napísal v angličtine s cieľom „pobaviť“ virtuálnych kamarátov. „Svoj výrok nemyslel vážne - išlo o nemiestny žart. Napriek tomu polícia musela konať. Vzhľadom na povahu oznámenia bolo nevyhnutné preveriť jeho zdravotný a psychický stav. Každý podobný incident si vyžaduje dôkladné posúdenie a nemôže byť vopred bagatelizovaný a vyhodnotený ako vtip,“ dodal hovorca.
Polícia zároveň ubezpečuje verejnosť, že aj pri podozreniach, ktoré sa napokon nepotvrdia, je vždy lepšie konať než zanedbať. Na druhej strane si však podľa nej treba uvedomiť, že práve v čase preverovania závažnosti vyjadrenia dieťaťa môže skutočne potrebovať pomoc niekto iný.
Šutaj Eštok si želá, aby bol výsledkom samitu Trumpa a Putina mier na Ukrajine
Líder koaličného Hlasu-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok očakáva od samitu amerického a ruského prezidenta Donalda Trumpa a Vladimira Putina najmä rozumné postoje oboch lídrov.
Pátranie po nezvestnom Pavlovi sa skončilo tragicky
Rozsiahla pátracia akcia mala smutný koniec.
Opozícia kritizuje premiéra, že namiesto riešenia problémov zastrašuje verejnosť
Opozícia kritizuje premiéra Roberta Fica a vládu, že namiesto riešenia reálnych problémov Slovenska zastrašujú verejnosť a šíria konšpirácie.
Hnutie Slovensko spochybnilo argumentáciu Šaška o zrušení tendra na záchranky
Opozičné hnutie Slovensko spochybnilo argumentáciu ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) o zrušení tendra na záchranky, opätovne ho vyzvalo na odstúpenie.