Neznámi páchatelia spílili strom zasadený na pamiatku obete antisemitského útoku

  • DNES - 14:27
  • Paríž
Francúzsky prezident Emmanuel Macron a premiér Francois Bayrou v piatok rozhodne odsúdili vandalský čin v meste Épinay-sur-Seine, kde bol spílený strom zasadený na počesť mladého francúzskeho Žida Ilana Halimiho, ktorý bol v roku 2006 unesený a umučený.

Macron označil spílenie pamätného stromu za druhý pokus o Halimiho zabitie i za snahu o vymazanie jeho pamiatky z kolektívnej pamäti. Upozornil však, že „toto sa nestane: národ nezabudne na tohto syna Francúzska, ktorý zomrel, pretože bol Žid.“

Bayrou vo vyhlásení zverejnenom na platforme X zdôraznil povinnosť spoločnosti viesť „nekončiaci sa boj proti smrteľnému jedu nenávisti.“

Olivovník, zasadený v roku 2011 na Halimiho pamiatku, bol spílený, pravdepodobne motorovou pílou, v noci na štvrtok. Primátor mesta Épinay-sur-Seine Hervé Chevreau v súvislosti s tým podal trestné oznámenie.

Vo Francúzsku tento čin vyvolal novú vlnu obáv z antisemitských útokov, ktorých počet sa v posledných rokoch zvyšuje. Ich prudký nárast sa spája predovšetkým s útokom palestínskych militantov na Izrael zo 7. októbra 2023, po ktorom nasledovala vojna v palestínskom Pásme Gazy.

Ilana Halimiho v januári 2006 vylákala 17-ročná mladá žena do suterénu bytového domu na predmestí, kde ho jej komplici napadli a uspali éterom. Skupina asi 20 ľudí, ktorí si hovorili „gang barbarov“, na čele s Youssoufom Fofanom ho následne držala v zajatí a mučila 24 dní.

Únoscovia sa domnievali, že ako Žid je bohatý, preto od rodiny za jeho prepustenie žiadali vysoké výkupné. Počas telefonátov otca obete s únoscami sa polícia pokúšala lokalizovať miesto, kde bol Halimi zadržiavaný, ale neúspešne. Halimiho napokon našli 13. februára 2006 nahého a pripútaného k stromu neďaleko železničnej trate. Zomrel krátko po prevoze do nemocnice.

Súdny proces s páchateľmi sa konal od apríla do júla 2009. Vodca gangu Fofana dostal doživotný trest.

Do médií sa o priebehu pojednávaní dostali len oklieštené informácie, lebo dvaja z obžalovaných boli v čase spáchania trestného činu maloletí.

Mediálne pokrytie vyšetrovania i súdneho procesu bolo napriek tomu rozsiahle. Vydaných bolo i niekoľko kníh súvisiacich s týmto prípadom a vzniklo aj niekoľko filmových adaptácií.

Prípad pritiahol aj medzinárodnú pozornosť, keďže bol vnímaný ako príklad antisemitizmu vo Francúzsku. Francúzska polícia pritom tento prípad spočiatku odmietla považovať tento čin za zločin z nenávisti. V reakcii na to do ulíc francúzskych miest vyšli desaťtisíce ľudí, aby požadovali spravodlivosť pre obeť i pozostalých.

Zdroj: Info.sk, TASR
