Navaľná vyzvala Putina, aby prepustil politických väzňov

  • DNES - 14:17
  • Moskva
Ruská opozičná aktivistka Julija Navaľná v piatok vyzvala ruského prezidenta Vladimira Putina a prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa, aby sa dohodli na prepustení ruských a ukrajinských väzňov, ktorí sú uväznení za nesúhlas s vojnou na Ukrajine.

Vdova po ruskom opozičnom lídrovi Alexejovi Navaľnom túto výzvu prezidentom Ruska a USA adresovala pred ich piatkovým stretnutím na Aljaške.

Musíte podniknúť nezvratný krok. Niečo, čo nemožno odvolať,“ povedala Navaľná vo videu zverejnenom na sociálnych sieťach pred spomínaným stretnutím Trumpa a Putina. „Prepustite ruských politických aktivistov a novinárov. Prepustite ukrajinských civilistov. Prepustite tých, ktorí sú väznení za protivojnové vyjadrenia a príspevky na sociálnych sieťach,“ dodala.

AFP pripomína, že Trump a Putin už v minulosti uzavreli dohody o prepustení ruských a amerických občanov väznených v Rusku a USA. Vláda Trumpovho predchodcu Joea Bidena dosiahla dohodu o rozsiahlej výmene väzňov, počas ktorej Rusko minulý rok prepustilo dvoch amerických novinárov a niekoľko predstaviteľov ruskej opozície výmenou za niekoľko ruských občanov odsúdených za špionáž a iné trestné činy v európskych krajinách.

Rusko odsúdilo stovky ľudí, ktorí vyjadrili nesúhlas s vojnou, ktorá začala po invázii ruských vojsk na Ukrajinu vo februári 2022.

Krátko po začiatku vojny ruský parlament prijal zákony, ktoré zaviedli vysoké tresty odňatia slobody a pokuty pre tých, čo vedome šíria údajne nepravdivé informácie alebo diskreditujú jeho ozbrojené sily.

Kyjev tvrdí, že v Rusku a v Ruskom okupovaných častiach Ukrajiny sú zadržiava tisíce ukrajinských civilistov.

Zdroj: Info.sk, TASR
