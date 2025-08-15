Pátranie po nezvestnom Pavlovi sa skončilo tragicky
Rozsiahla pátracia akcia mala smutný koniec.
Niekoľkodňová pátracia akcia po nezvestnom 76-ročnom Pavlovi P. z obce Nová Ľubovňa v okrese Stará Ľubovňa sa skončila nálezom jeho tela bez známok života. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove o tom informovalo na sociálnej sieti.
Muž bol nezvestný od stredy, 13. augusta. Do rozsiahleho pátrania v náročnom teréne sa zapojili desiatky profesionálov aj dobrovoľníkov. Rozsiahla pátracia operácia sa začala v stredu a sústredila sa na posledné známe miesto pohybu nezvestného muža. Záchranné tímy systematicky prehľadávali náročný horský a lesný terén.
Do pátrania boli nasadené početné zložky, vrátane príslušníkov Policajného zboru z Prešovského kraja, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby a Letky Ministerstva vnútra SR. Významnú pomoc poskytli aj dobrovoľní hasiči z Novej Ľubovne, špecializované kynologické tímy zo združení Canislog a Športového a Kynologického Klubu, ako aj dobrovoľníci z radov verejnosti.
Pri hľadaní bola použitá aj špeciálna technika. Terén monitorovali pomocou pátracích rojníc, termovíznych dronov a terénnych štvorkoliek. Zo vzduchu pátranie podporoval vrtuľník. Bližšie okolnosti a presná príčina úmrtia sú predmetom vyšetrovania polície.
S ľútosťou oznamujeme, že Pavol P. bol žiaľ nájdený bez známok života. Rodine v mene celého PCP prejavujeme úprimnú sústrasť.Uverejnil používateľ Pohotovostné Cieľové Pátranie Streda 13. augusta 2025
