Nemecko: Bavorsko a Durínsko sa sporia o to, kde je pôvod klobásy Bratwurst
- DNES - 14:14
- Regensburg/Erfurt
Medzi nemeckými spolkovými krajinami Bavorsko a Durínsko sa rozhorel spor o to, kto si môže nárokovať pôvod klobás Bratwurst.
Titul „najstarší stánok s klobásami Bratwurst na svete“ dosiaľ používala reštaurácia Wurstkuchl na nábreží Dunaja v bavorskom Regensburgu (Rezne). Prvé zmienky o tomto podniku pochádzajú z roku 1378.
V durínskom meste Erfurt však historici prednedávnom narazili na dokument z roku 1269, v ktorom sa píše o prenájme budovy, kde sa údajne nachádzal ražeň na pečenie klobás.
Historici v súčasnosti hľadajú miesto v Erfurte, kde zariadenie s klobásami mohlo stáť. Žiadna reštaurácia v meste si tento titul totiž nenárokuje. Prvé pohostinské zariadenie s Bratwurstmi bolo doteraz v Durínsku datované do roku 1404 v meste Arnstadt a oproti reštaurácii Wurstkuchl v Regensburgu dnes už klobásy nepodáva.
Majiteľka reštaurácie Alexandra Meierová spravodajskému portálu BR24 povedala, že správy o prípadnom staršom stánku s Bratwurstmi ich netrápia. „Nemyslím si, že si niekto povie: 'Tam už nepôjdem, lebo sú len druhí najstarší',“ uzavrela Meierová.
Spor o najstarší stánok s Bratwurstmi v minulosti Regensburg viedol už aj s Norimbergom.
Sieť drogérií varuje pred podvodom
Spoločnosť varuje zákazníkov pred vlnou podvodov na internete.
Najatraktívnejšie mužské hobby? Ženy rozhodli
Ženy zhodnotili najatraktívnejšie koníčky mužov. Nájdete v zozname ten svoj?
Muž poslúchol ChatGPT, nakoniec skončil na psychiatrii
Rada od umelej inteligencie ho priviedla na psychiatrické oddelenie.
Poplach na vidieku: Zajace s chápadlami na hlavách vydesili okoloidúcich
Úrady vyzývajú občanov, aby sa zvláštnych zajacov nedotýkali.