Nemecko: Bavorsko a Durínsko sa sporia o to, kde je pôvod klobásy Bratwurst

  • DNES - 14:14
  • Regensburg/Erfurt
Nemecko: Bavorsko a Durínsko sa sporia o to, kde je pôvod klobásy Bratwurst

Medzi nemeckými spolkovými krajinami Bavorsko a Durínsko sa rozhorel spor o to, kto si môže nárokovať pôvod klobás Bratwurst.

Titul „najstarší stánok s klobásami Bratwurst na svete“ dosiaľ používala reštaurácia Wurstkuchl na nábreží Dunaja v bavorskom Regensburgu (Rezne). Prvé zmienky o tomto podniku pochádzajú z roku 1378.

V durínskom meste Erfurt však historici prednedávnom narazili na dokument z roku 1269, v ktorom sa píše o prenájme budovy, kde sa údajne nachádzal ražeň na pečenie klobás.

Historici v súčasnosti hľadajú miesto v Erfurte, kde zariadenie s klobásami mohlo stáť. Žiadna reštaurácia v meste si tento titul totiž nenárokuje. Prvé pohostinské zariadenie s Bratwurstmi bolo doteraz v Durínsku datované do roku 1404 v meste Arnstadt a oproti reštaurácii Wurstkuchl v Regensburgu dnes už klobásy nepodáva.

Majiteľka reštaurácie Alexandra Meierová spravodajskému portálu BR24 povedala, že správy o prípadnom staršom stánku s Bratwurstmi ich netrápia. „Nemyslím si, že si niekto povie: 'Tam už nepôjdem, lebo sú len druhí najstarší',“ uzavrela Meierová.

Spor o najstarší stánok s Bratwurstmi v minulosti Regensburg viedol už aj s Norimbergom.

Zdroj: Info.sk, TASR
