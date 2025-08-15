Lavrov: Rusko vopred nehovorí o možných výsledkoch summitu Trump – Putin
Rusko sa nebude uchyľovať k dohadom o možnom výsledku piatkového summitu medzi prezidentom Spojených štátov Donaldom Trumpom a šéfom Kremľa Vladimirom Putinom.
Vyhlásil to ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov po príchode do mesta Anchorage na Aljaške, kde sa bude konať stretnutie prezidentov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Nikdy vopred nevyslovujeme žiadne predpovede,“ povedal Lavrov pre ruskú štátnu televíziu. „Vieme, že máme naše argumenty a náš postoj je jasný a jednoznačný. Budeme ho prezentovať,“ dodal šéf ruskej diplomacie.
Pozornosť po príchode Lavrova upútala jeho mikina s nápisom CCCP. Agentúra DPA tvrdí, že ruské médiá špekulovali, či mala táto mikina zosmiešniť amerických hostiteľov schôdzky na ich domácej pôde, alebo či mala vyslať jasný odkaz ostatným bývalým sovietskym republikám.
Témou piatkového rokovania Trumpa a Putina má byť najmä vojna na Ukrajine a možnosti jej ukončenia. Hlavným cieľom je podľa Trumpa dohodnúť druhé stretnutie, ktoré by však bolo trojstranné aj s účasťou prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského, ktorý na stretnutie na Aljaške nebol pozvaný.
Americký prezident vo štvrtok uviedol, že existuje „25-percentná šanca, že toto stretnutie nebude úspešné“. Naznačil tiež, že v takom prípade by na Rusko uvalil ďalšie sankcie.
Pred summitom prezidentov sa v jeho dejisku konali zhromaždenia na podporu Ukrajiny.
Summitu Trump – Putin predchádzali akcie podpory Ukrajiny, Lavrov prišiel v mikine CCCP
Niekoľko hodín pred summitom prezidenta USA Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom sa v jeho dejisku, v americkom meste Anchorage na Aljaške, konali zhromaždenia na podporu Ukrajiny.
