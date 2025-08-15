  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 15.8.2025Meniny má Marcela
33°Bratislava

Lavrov: Rusko vopred nehovorí o možných výsledkoch summitu Trump – Putin

  • DNES - 13:53
  • Anchorage
Lavrov: Rusko vopred nehovorí o možných výsledkoch summitu Trump – Putin

Rusko sa nebude uchyľovať k dohadom o možnom výsledku piatkového summitu medzi prezidentom Spojených štátov Donaldom Trumpom a šéfom Kremľa Vladimirom Putinom.

Vyhlásil to ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov po príchode do mesta Anchorage na Aljaške, kde sa bude konať stretnutie prezidentov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Nikdy vopred nevyslovujeme žiadne predpovede,“ povedal Lavrov pre ruskú štátnu televíziu. „Vieme, že máme naše argumenty a náš postoj je jasný a jednoznačný. Budeme ho prezentovať,“ dodal šéf ruskej diplomacie.

Pozornosť po príchode Lavrova upútala jeho mikina s nápisom CCCP. Agentúra DPA tvrdí, že ruské médiá špekulovali, či mala táto mikina zosmiešniť amerických hostiteľov schôdzky na ich domácej pôde, alebo či mala vyslať jasný odkaz ostatným bývalým sovietskym republikám.

Témou piatkového rokovania Trumpa a Putina má byť najmä vojna na Ukrajine a možnosti jej ukončenia. Hlavným cieľom je podľa Trumpa dohodnúť druhé stretnutie, ktoré by však bolo trojstranné aj s účasťou prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského, ktorý na stretnutie na Aljaške nebol pozvaný.

Americký prezident vo štvrtok uviedol, že existuje „25-percentná šanca, že toto stretnutie nebude úspešné“. Naznačil tiež, že v takom prípade by na Rusko uvalil ďalšie sankcie.

Pred summitom prezidentov sa v jeho dejisku konali zhromaždenia na podporu Ukrajiny.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Štát bude od Agrofertu vymáhať dotácie z obdobia, keď bol Babiš vo vláde

Štát bude od Agrofertu vymáhať dotácie z obdobia, keď bol Babiš vo vláde

DNES - 12:03Zahraničné

České ministerstvo poľnohospodárstva bude spätne vymáhať dotácie poskytnuté holdingu Agrofert, ktoré dostal v období, keď bol koncový vlastník Andrej Babiš členom vlády, čím bol podľa zákona v strete záujmov.

Summitu Trump – Putin predchádzali akcie podpory Ukrajiny, Lavrov prišiel v mikine CCCP

Summitu Trump – Putin predchádzali akcie podpory Ukrajiny, Lavrov prišiel v mikine CCCP

DNES - 11:52Zahraničné

Niekoľko hodín pred summitom prezidenta USA Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom sa v jeho dejisku, v americkom meste Anchorage na Aljaške, konali zhromaždenia na podporu Ukrajiny.

Národná garda vo Washingtone bola mobilizovaná

Národná garda vo Washingtone bola mobilizovaná

DNES - 7:03Zahraničné

Ministerstvo obrany informovalo, že všetkých 800 príslušníkov Národnej gardy, ktorí boli na príkaz prezidenta Donalda Trumpa vyslaní do Washingtonu, bolo mobilizovaných.

Vosveteit.sk
DARPA má zbraň budúcnosti. Takto vyzerá USX-1 Defiant, bojová loď, ktorá nepotrebuje posádku námorníkovDARPA má zbraň budúcnosti. Takto vyzerá USX-1 Defiant, bojová loď, ktorá nepotrebuje posádku námorníkov
WhatsApp práve dostal funkciu, po ktorej volali milióny. Zásadne vylepšuje hovoryWhatsApp práve dostal funkciu, po ktorej volali milióny. Zásadne vylepšuje hovory
POZOR! Nový trojan PhantomCard kradne údaje z platobnej karty. Vie sa dostať aj k PIN kódu. Tento trik tu ešte nebolPOZOR! Nový trojan PhantomCard kradne údaje z platobnej karty. Vie sa dostať aj k PIN kódu. Tento trik tu ešte nebol
Pravidelné cvičenie znižuje riziko návratu rakoviny prsníka, hovorí štúdia. Ako často by si mal cvičiť?Pravidelné cvičenie znižuje riziko návratu rakoviny prsníka, hovorí štúdia. Ako často by si mal cvičiť?
Keď spustili najväčšiu veternú turbínu v Číne, stalo sa niečo, čo absolútne nikto nečakalKeď spustili najväčšiu veternú turbínu v Číne, stalo sa niečo, čo absolútne nikto nečakal
Ozempic a Wegovy nie sú zázrak. Vedci upozorňujú na to, čo sa začne diať s tvojím telom po tom, ako ich vysadíšOzempic a Wegovy nie sú zázrak. Vedci upozorňujú na to, čo sa začne diať s tvojím telom po tom, ako ich vysadíš
Na týchto Samsung telefónoch môžeš už dnes vyskúšať Android 16 a One UI 8Na týchto Samsung telefónoch môžeš už dnes vyskúšať Android 16 a One UI 8
Výskumníci predstavili plast, aký tu ešte nebol. Je pevnejší ako oceľ a vie sa sám opravovaťVýskumníci predstavili plast, aký tu ešte nebol. Je pevnejší ako oceľ a vie sa sám opravovať
Google brutálne vylepšil AI Gemini. Po týchto novinkách ju nebudeš vedieť prestať používaťGoogle brutálne vylepšil AI Gemini. Po týchto novinkách ju nebudeš vedieť prestať používať
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP