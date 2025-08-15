Premiér: V koalícii nie je konflikt o guvernéra NBS, miesto patrí Hlasu-SD
- DNES - 13:39
- Bratislava
Vo vládnej koalícii nie je konflikt o post guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS). Toto miesto patrí strane Hlas-SD a nenárokuje si ho strana Smer-SD. Uviedol to v piatok na tlačovej konferencii premiér a predseda Smeru-SD Robert Fico.
Reagoval tak na medializované špekulácie, že Smer-SD by chcel za šéfa centrálnej banky presadiť súčasného ministra financií Ladislava Kamenického. Fico už v minulosti vyhlásil, že jeho strana nepodporí na ďalšie funkčné obdobie súčasného guvernéra Petra Kažimíra, ktorého presadzuje Hlas-SD.
„My sme povedali veľmi jasne, aký je náš postoj k voľbe guvernéra Národnej banky, ale konflikt tu nie je. Čakáme na kandidáta. Toto miesto, pokiaľ ide o guvernéra NBS, patrí strane Hlas-SD. Tak keď príde Hlas s kandidátom, ktorý prejde vo vláde, bude schválený. My si predsa nenárokujeme právo na guvernéra NBS,“ konštatoval Fico.
Čo sa týka konsolidácie verejných financií, koaličná rada podľa neho prerokovala už približne 40 až 50 s ňou súvisiacich vecí, ale téma ešte nie je uzavretá. „My sme tak v štvrtine cesty. Včera sme si prešli energopomoc, teda kompenzácie, dohodli sme sa na niektorých veciach,“ konštatoval premiér. Zopakoval, že pomoc s cenami energií sa bude týkať 90 % domácností na Slovensku. Hranicou, ktorá oddelí zvyšných 10 %, bude príjem.
„Stanovila pani ministerka (hospodárstva Denisa Saková) tabuľky, kde sa stanovil príjem na jednu osobu. Ale súčasne platí, to bola včera dohoda na koaličnej rade, že bude nejaká krízová linka, že keby sa stalo, že v tých desiatich percentách sa nájde nejaká nespravodlivosť, tak to bude ministerstvo hospodárstva ešte individuálne riešiť,“ doplnil Fico.
Rovnako odmietol špekulácie o možnom zvyšovaní dane z pridanej hodnoty (DPH). Takýto návrh podľa neho neexistuje a ani sa o ňom nerokovalo. „Áno, diskutujeme na tému, aký význam malo znižovanie DPH v niektorých segmentoch, či to prinieslo alebo neprinieslo efekt. Máme 5 % DPH na nájomné byty, ktorú musíme udržať kvôli tomu, že ten projekt bez tých piatich percent by asi nebol životaschopný. Ale nikto nikde nepredložil žiadny návrh na zvyšovanie DPH,“ podčiarkol.
V súvislosti s druhým dôchodkovým pilierom chce vláda podľa Fica diskutovať s dôchodkovými správcovskými spoločnosťami (DSS), ako využiť miliardy uložené v tomto systéme na financovanie rôznych projektov na Slovensku. Pripomenul, že zákon to umožňuje.
„Pokúsime sa presvedčiť a povedať DSS, že či by tieto zdroje vedeli používať aj na vnútroštátne projekty, infraštrukturálne, nemocnice, diaľnice, všetko, čo prichádza do úvahy, vrátane nájomných bytov. Zákon je prijatý a budeme s nimi budúci týždeň rokovať. Toto je ešte otvorená téma,“ doplnil premiér.
