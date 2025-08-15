  • Články
Piatok, 15.8.2025
Bratislava

Fico: Smer je pripravený zahlasovať za zníženie počtu vyšších územných celkov

  • DNES - 13:02
  • Bratislava
Fico: Smer je pripravený zahlasovať za zníženie počtu vyšších územných celkov

Smer-SD je pripravený zahlasovať za zníženie počtu vyšších územných celkov.

Slovenská národná strana, ktorá prišla s návrhom, tak isto. Dnes je táto otázka postavená predovšetkým pre Hlas-SD, ktorý sa vo štvrtok (14. 8.) k tomu na koaličnej rade nevyjadril. Premiér Robert Fico (Smer-SD) to vyhlásil na piatkovej tlačovej konferencii.

Ako podotkol, zníženie počtu vyšších územných celkov je jednou z ciest šetrenia zdrojov financií, ktoré by neohrozilo fungovanie štátu. „My sme za to pripravení zahlasovať, nemáme s tým žiadny problém,“ zopakoval. Poznamenal, že na schválenie takéhoto návrhu nie je potrebný ústavný zákon, pretože Ústava SR hovorí len o zakotvení vyšších územných celkov, a nie o ich počte. „Som zvedavý, čo nám na to povie opozícia,“ dodal Fico.

Slovenská národná strana navrhla na štvrtkovej koaličnej rade zníženie samosprávnych krajov z ôsmich na štyri. Model by vychádzal z historického usporiadania Slovenska a vytvoril by štyri regióny, a to Bratislava, Západ, Stred, Východ. Reforma samosprávnych krajov by podľa strany priniesla úsporu viac ako 500 miliónov eur vďaka zníženiu počtu úradov a odstráneniu duplicít.

Zdroj: Info.sk, TASR
