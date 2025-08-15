  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 15.8.2025Meniny má Marcela
33°Bratislava

Medveď zaútočil na turistu a odvliekol ho do lesa

  • DNES - 12:37
  • Tokio
Medveď zaútočil na turistu a odvliekol ho do lesa

Obeť dosiaľ nenašli.

Medveď hnedý odvliekol mladého turistu do lesa na severe Japonska, oznámili v piatok tamojšie médiá a polícia. Obeť útoku je aj deň po incidente naďalej nezvestná. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Hovorca polície uviedol, že k incidentu došlo vo štvrtok ráno na stratovulkáne Rausu na ostrove Hokkaido. Turistu vo veku okolo 20 rokov podľa denníka Yomiuri odvliekol medveď do neďalekého lesa, pričom mladíkovi silno krvácali nohy.

Japonská verejnoprávna televízia NHK informovala, že políciu na útok upozornil kamarát turistu. Neďaleko miesta útoku polícia našla peňaženku obete. Pri neďalekých stromoch tiež našli zakrvavené tričko, ktoré pravdepodobne patrilo tomuto mladému mužovi, a stopy krvi na zemi. Podľa agentúry Kjódó polícia objavila hodinky, klobúk a ďalší predmet, ktorým bola pravdepodobne nádobka so slzotvorným plynom.

Podľa najnovších odhadov zverejnených tento mesiac počet medveďov hnedých na Hokkaide v roku 2023 medziročne klesol po prvý raz od roku 1991, informuje AFP. Koncom roka 2023 bolo na tomto japonskom ostrove približne 11.600 medveďov, pričom rok predtým ich bolo o 500 viac.

Pokles počtu medveďov odôvodnila tamojšia vláda ich bezprecedentným lovom. Od marca 2023 do marca 2024 ulovili rekordných 1804 medveďov hnedých.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Štát bude od Agrofertu vymáhať dotácie z obdobia, keď bol Babiš vo vláde

Štát bude od Agrofertu vymáhať dotácie z obdobia, keď bol Babiš vo vláde

DNES - 12:03Zahraničné

České ministerstvo poľnohospodárstva bude spätne vymáhať dotácie poskytnuté holdingu Agrofert, ktoré dostal v období, keď bol koncový vlastník Andrej Babiš členom vlády, čím bol podľa zákona v strete záujmov.

Summitu Trump – Putin predchádzali akcie podpory Ukrajiny, Lavrov prišiel v mikine CCCP

Summitu Trump – Putin predchádzali akcie podpory Ukrajiny, Lavrov prišiel v mikine CCCP

DNES - 11:52Zahraničné

Niekoľko hodín pred summitom prezidenta USA Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom sa v jeho dejisku, v americkom meste Anchorage na Aljaške, konali zhromaždenia na podporu Ukrajiny.

Národná garda vo Washingtone bola mobilizovaná

Národná garda vo Washingtone bola mobilizovaná

DNES - 7:03Zahraničné

Ministerstvo obrany informovalo, že všetkých 800 príslušníkov Národnej gardy, ktorí boli na príkaz prezidenta Donalda Trumpa vyslaní do Washingtonu, bolo mobilizovaných.

Merz: Putin by mal súhlasiť s ukončením vojny na Ukrajine

Merz: Putin by mal súhlasiť s ukončením vojny na Ukrajine

DNES - 6:47Zahraničné

Ruský prezident Vladimir Putin by mal využiť príležitosť súhlasiť s prímerím na Ukrajine počas piatkových rokovaní so svojim americkým náprotivkom Donaldom Trumpom v meste Anchorage na Aljaške.

Vosveteit.sk
DARPA má zbraň budúcnosti. Takto vyzerá USX-1 Defiant, bojová loď, ktorá nepotrebuje posádku námorníkovDARPA má zbraň budúcnosti. Takto vyzerá USX-1 Defiant, bojová loď, ktorá nepotrebuje posádku námorníkov
WhatsApp práve dostal funkciu, po ktorej volali milióny. Zásadne vylepšuje hovoryWhatsApp práve dostal funkciu, po ktorej volali milióny. Zásadne vylepšuje hovory
POZOR! Nový trojan PhantomCard kradne údaje z platobnej karty. Vie sa dostať aj k PIN kódu. Tento trik tu ešte nebolPOZOR! Nový trojan PhantomCard kradne údaje z platobnej karty. Vie sa dostať aj k PIN kódu. Tento trik tu ešte nebol
Pravidelné cvičenie znižuje riziko návratu rakoviny prsníka, hovorí štúdia. Ako často by si mal cvičiť?Pravidelné cvičenie znižuje riziko návratu rakoviny prsníka, hovorí štúdia. Ako často by si mal cvičiť?
Keď spustili najväčšiu veternú turbínu v Číne, stalo sa niečo, čo absolútne nikto nečakalKeď spustili najväčšiu veternú turbínu v Číne, stalo sa niečo, čo absolútne nikto nečakal
Ozempic a Wegovy nie sú zázrak. Vedci upozorňujú na to, čo sa začne diať s tvojím telom po tom, ako ich vysadíšOzempic a Wegovy nie sú zázrak. Vedci upozorňujú na to, čo sa začne diať s tvojím telom po tom, ako ich vysadíš
Na týchto Samsung telefónoch môžeš už dnes vyskúšať Android 16 a One UI 8Na týchto Samsung telefónoch môžeš už dnes vyskúšať Android 16 a One UI 8
Výskumníci predstavili plast, aký tu ešte nebol. Je pevnejší ako oceľ a vie sa sám opravovaťVýskumníci predstavili plast, aký tu ešte nebol. Je pevnejší ako oceľ a vie sa sám opravovať
Google brutálne vylepšil AI Gemini. Po týchto novinkách ju nebudeš vedieť prestať používaťGoogle brutálne vylepšil AI Gemini. Po týchto novinkách ju nebudeš vedieť prestať používať
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP