Hnutie Slovensko spochybnilo argumentáciu Šaška o zrušení tendra na záchranky
Opozičné hnutie Slovensko spochybnilo argumentáciu ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) o zrušení tendra na záchranky, opätovne ho vyzvalo na odstúpenie.
Poslanec parlamentu Michal Šipoš (Slovensko, Za ľudí, KÚ) uviedol, že ak tak neurobí sám, musí podľa neho ministrov koniec oznámiť v piatok premiér Robert Fico (Smer-SD). Tvrdí, že tender bol právoplatne ukončený 31. júla, podpísaný celou komisiou, a teda ho podľa neho už nebolo možné zákonne zrušiť.
„Tender podľa tej správy (správa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby s vyhodnotením verejnej súťaže, pozn. TASR), ktorú nechcel zverejniť, ale denník Sme sa k nej dostal, má ju k dispozícii, je podpísaná celou komisiou a sú na nej jasne uvedené dátumy. Táto správa bola uzavretá, tender bol uzavretý, vyhodnotený a právoplatne dokončený v prospech sponzorov Hlasu 31. júla,“ povedal Šipoš.
Obvinil zároveň ministra z klamstva. Podľa neho zavádzal, keď tvrdil, že šlo len o „pokus o správu“. Zápisnica bola podľa Šipoša uzavretá a podpísaná, keď spoločnosť Penta ešte bola účastníkom tendra. „Minister Šaško hovorí, že to považuje za neplatné ukončenie súťaže, (...) pretože tá správa nezahŕňa vzdanie sa a odstúpenie z tohto tendra spoločnosťou Penta. Penta ale z tendra odstúpila a oznámila odstúpenie 8. augusta. Aj to nedoručila na OS ZZS, ale na ministerstvo zdravotníctva, ktoré o tom operačnému stredisku, ktoré ten tender vykonávalo, ani nič nepovedalo,“ argumentuje Šipoš.
Poslanec sa obáva, že Slovensku vzniknú škody možnými žalobami od účastníkov tendra. Hovorí o ňom zároveň ako o „megapodvode Ficovej štvrtej vlády“. „Kryje ho minister Šaško, kryje to Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) z pozície ministra vnútra, kryje to samotný prezident SR Peter Pellegrini a momentálne to kryje aj Fico,“ dodal.
Bývalý minister vnútra Roman Mikulec (Slovensko, Za ľudí, KÚ) vyzval premiéra, aby Šaška okamžite odvolal, a orgány činné v trestnom konaní, aby konali. „Ak majú policajti, orgány činné v trestnom konaní, prokurátor v sebe trochu cti, spravodlivosti, tak musia konať,“ poznamenal Mikulec.
Tender na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby kritizovala celá opozícia aj koaličná SNS. Šaško v súvislosti s kritikou tendra reagoval, že nedopustí škandály či „kšefty“. Požiadal Generálnu prokuratúru SR o prešetrenie zákonnosti postupov v súvislosti s výberovým konaním. Avizoval tiež, že tender bude zákonným spôsobom zrušený. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby ho zrušilo v stredu (13. 8.).
