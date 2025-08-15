Summitu Trump – Putin predchádzali akcie podpory Ukrajiny, Lavrov prišiel v mikine CCCP
- DNES - 11:52
- Anchorage
Niekoľko hodín pred summitom prezidenta USA Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom sa v jeho dejisku, v americkom meste Anchorage na Aljaške, konali zhromaždenia na podporu Ukrajiny. Informovala o tom v piatok televízia Sky News, píše TASR.
Agentúra DPA vo svojej reportáži napísala, že demonštranti na štvrtkovom večernom zhromaždení mávali ukrajinskými a americkými vlajkami a držali transparenty s heslami na podporu Ukrajiny. Vyslúžili si za to podporu od vodičov okoloidúcich áut.
„Je veľmi dôležité dať svetu vedieť, že Aljaška – a my sme naozaj praví Aljašťania – toto stretnutie, ani to, akí ľudia sa na ňom zúčastňujú, v skutočnosti neschvaľuje,“ povedala Cristy Willerová, ktorá kritizovala neprítomnosť ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na tomto summite.
Iná demonštrantka pre DPA uviedla, že mnohí ľudia sú na strane Ukrajiny a majú obavy, ako dopadne schôdzka prezidentov USA a Ruska.
Dve ďalšie ženy pre DPA objasnili, že na zhromaždenie prišli v mene Ukrajincov žijúcich na Aljaške, ktorí sa napriek tomu, že majú povolenia na pobyt v USA, obávajú zapojiť do verejných protestov v dôsledku Trumpovej reštriktívnej imigračnej politiky.
Mnohí účastníci počas zhromaždenia mávali plagátmi s nápisom „Stojíme pri Ukrajine“. Ďalšie transparenty odsudzovali Putina ako „vojnového zločinca“ a vyzývali na deportáciu prvej dámy USA Melanie Trumpovej, ktorá sa narodila v Slovinsku.
Spravodajská televízia Sky News v piatok dopoludnia informovala, že ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov už je v dejisku summitu. Zverejnila aj videozáber, ako Lavrov vystupuje z auta pred hotelom v Anchorage oblečený v mikine s nápisom CCCP.
Sky News to označila za zaujímavý odkaz - vzhľadom na to, ako studená vojna medzi USA a komunistickým Sovietskym zväzom dominovala druhej polovici 20. storočia. Ruská federácia vznikla v roku 1991 po páde komunizmu.
Britská stanica BBC uviedla, že ruský prezident Vladimir Putin sa po ceste na Aljašku v piatok ráno zastavil v meste Magadan na ruskom Ďalekom východe, kde mal v pláne navštíviť jednu z miestnych firiem, prezrieť si park a športový komplex.
BBC doplnila, že Moskvu a Magadan delí 5900 kilometrov a medzi Magadanom a Anchorageom je ďalších 3200 kilometrov.
