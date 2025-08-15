Lunter: Redukcia počtu samosprávnych krajov by znížila kvalitu života ľudí
Redukcia počtu samosprávnych krajov by na niekoľko rokov ochromila fungovanie samosprávnych celkov a znížila kvalitu života ľudí na Slovensku. Pre TASR to uviedol predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrej Lunter v reakcii na návrh SNS.
„Samosprávne kraje spolu so samosprávami sú jedny z mála inštitúcií, ktoré na Slovensku riadne fungujú a plnia svoju funkciu. Je to okrem iných dôvodov aj preto, lebo vo všetkých krízových situáciách, či to bola vojna na Ukrajine alebo covid, to boli práve samosprávy, ktoré podržali štát a aktívne pomáhali občanom,“ uviedol Lunter.
Podľa predsedu BBSK by navyše zníženie počtu samosprávnych krajov na polovicu prinieslo úsporu maximálne niekoľko desiatok miliónov eur, a nie vyše 500 miliónov, ako to prezentuje SNS.
„Školy nezaniknú, sociálne služby sa neznížia, všetky organizácie vyžadujú určitý počet ľudí, ktorí ich riadia a na tom sa nič nezmení,“ vysvetlil Lunter. Ako dodal, výraznejšiu úsporu by podľa neho priniesla reforma fungovania 79 okresných úradov, ktorých kompetencie by po vzore Českej republiky mohli prejsť pod kraje alebo miestne samosprávy.
Redukciu počtu samosprávnych krajov z ôsmich na štyri navrhla SNS na štvrtkovej (14. 8.) koaličnej rade. Model by vychádzal z historického usporiadania Slovenska a vytvoril by štyri regióny, a to Bratislava, Západ, Stred, Východ. Zmena by podľa strany priniesla úsporu viac ako 500 miliónov eur vďaka zníženiu počtu úradov a odstráneniu duplicít.
Hnutie Slovensko spochybnilo argumentáciu Šaška o zrušení tendra na záchranky
Opozičné hnutie Slovensko spochybnilo argumentáciu ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) o zrušení tendra na záchranky, opätovne ho vyzvalo na odstúpenie.
Zrážka auta a motocykla: Zasahujú hasiči, polícia aj záchranári
Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky.
V havarovanom aute našli dve zranené deti, vodič z miesta ušiel
Vodič narazil do stĺpa, ušiel a v aute nechal dve zranené deti.
SHMÚ varuje: V týchto okresoch vystúpi teplota na 37 stupňov Celzia
Na väčšine územia Slovenska treba v piatok počítať s vysokými teplotami.