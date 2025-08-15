  • Články
Pošta zavádza novinku: V týchto mestách budú samoobslužné kiosky

  • DNES - 10:51
  • Bratislava
Pošta spustila pilotný projekt samoobslužných kioskov.

Slovenská pošta spustila na vybraných pobočkách pilotný projekt samoobslužných kioskov. Zákazníkom ponúknu možnosť využívať vybrané finančné služby rýchlo, jednoducho a bez čakania. Aktuálne môžu zákazníci kiosky nájsť na dvoch poštách v Bratislave a po jednom aj v Košiciach, Štúrove a Žiline, informovala v piatok Slovenská pošta.

V kioskoch môžu zákazníci realizovať rýchly vklad a výber hotovosti, úhradu ePoukazu či úhradu faktúr cez Pay by square, a to buď hotovosťou, alebo kartou podľa toho, čo im viac vyhovuje. Práca s kioskom je intuitívna a nevyžaduje si asistenciu pracovníka pošty,“ priblížila Slovenská pošta.

Kiosky budú testované v reálnych podmienkach a vyhodnotenie projektu ukáže, ako sa bude tento koncept rozvíjať ďalej v budúcnosti.

Zdroj: Info.sk, TASR
