Pošta zavádza novinku: V týchto mestách budú samoobslužné kiosky
- DNES - 10:51
- Bratislava
Pošta spustila pilotný projekt samoobslužných kioskov.
Slovenská pošta spustila na vybraných pobočkách pilotný projekt samoobslužných kioskov. Zákazníkom ponúknu možnosť využívať vybrané finančné služby rýchlo, jednoducho a bez čakania. Aktuálne môžu zákazníci kiosky nájsť na dvoch poštách v Bratislave a po jednom aj v Košiciach, Štúrove a Žiline, informovala v piatok Slovenská pošta.
„V kioskoch môžu zákazníci realizovať rýchly vklad a výber hotovosti, úhradu ePoukazu či úhradu faktúr cez Pay by square, a to buď hotovosťou, alebo kartou podľa toho, čo im viac vyhovuje. Práca s kioskom je intuitívna a nevyžaduje si asistenciu pracovníka pošty,“ priblížila Slovenská pošta.
Kiosky budú testované v reálnych podmienkach a vyhodnotenie projektu ukáže, ako sa bude tento koncept rozvíjať ďalej v budúcnosti.
