Zrážka auta a motocykla: Zasahujú hasiči, polícia aj záchranári
Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky.
Na ulici Osloboditeľov v Krupine došlo v piatok dopoludnia k dopravnej nehode osobného auta a motocykla. Pri incidente sa zranila jedna osoba, ktorú si do opatery prevzala posádka záchrannej zdravotnej služby. Info.sk o tom informovalo Operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici
K nehode došlo krátko po desiatej hodine dopoludnia. Na miesto boli vyslaní štyria príslušníci OR HaZZ vo Zvolene z hasičskej stanice v Krupine s dvoma kusmi techniky. Hasiči zabezpečili vozidlá proti náhodnému pohybu a vykonali protipožiarne opatrenia.
Na mieste zasahovali aj policajti a zdravotní záchranári.
