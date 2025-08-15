V havarovanom aute našli dve zranené deti, vodič z miesta ušiel
Vodič narazil do stĺpa, ušiel a v aute nechal dve zranené deti.
Záchranné zložky zasahovali v nočných hodinách pri dopravnej nehode v obci Mojmírovce v okrese Nitra. Vodič dodávky z doposiaľ presne nezistených príčin narazil do betónového stĺpa verejného osvetlenia. Z miesta nehody ušiel a na mieste nechal dve zranené maloleté osoby, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Dve maloleté osoby, ktoré sa nachádzali v aute, utrpeli zranenia, s ktorými boli prevezené do nemocnice. Okolnosti nehody, miera zavinenia a presná príčina sú predmetom vyšetrovania polície.
