  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 15.8.2025Meniny má Marcela
29°Bratislava

V havarovanom aute našli dve zranené deti, vodič z miesta ušiel

  • DNES - 10:01
  • Mojmírovce
V havarovanom aute našli dve zranené deti, vodič z miesta ušiel

Vodič narazil do stĺpa, ušiel a v aute nechal dve zranené deti.

Záchranné zložky zasahovali v nočných hodinách pri dopravnej nehode v obci Mojmírovce v okrese Nitra. Vodič dodávky z doposiaľ presne nezistených príčin narazil do betónového stĺpa verejného osvetlenia. Z miesta nehody ušiel a na mieste nechal dve zranené maloleté osoby, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Dve maloleté osoby, ktoré sa nachádzali v aute, utrpeli zranenia, s ktorými boli prevezené do nemocnice. Okolnosti nehody, miera zavinenia a presná príčina sú predmetom vyšetrovania polície.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Zrážka auta a motocykla: Zasahujú hasiči, polícia aj záchranári

Zrážka auta a motocykla: Zasahujú hasiči, polícia aj záchranári

DNES - 10:42Domáce

Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky.

SHMÚ varuje: V týchto okresoch vystúpi teplota na 37 stupňov Celzia

SHMÚ varuje: V týchto okresoch vystúpi teplota na 37 stupňov Celzia

DNES - 9:45Domáce

Na väčšine územia Slovenska treba v piatok počítať s vysokými teplotami.

Trojica dievčat sa topila v rieke, jedno z nich nedokázali zachrániť

Trojica dievčat sa topila v rieke, jedno z nich nedokázali zachrániť

DNES - 8:44Domáce

V rieke sa utopilo dievča, polícia začala trestné stíhanie.

Horskí záchranári našli zraneného cyklistu, na miesto privolali vrtuľník

Horskí záchranári našli zraneného cyklistu, na miesto privolali vrtuľník

DNES - 7:22Domáce

Zraneného cyklistu transportoval do nemocnice vrtuľník.

Vosveteit.sk
WhatsApp práve dostal funkciu, po ktorej volali milióny. Zásadne vylepšuje hovoryWhatsApp práve dostal funkciu, po ktorej volali milióny. Zásadne vylepšuje hovory
POZOR! Nový trojan PhantomCard kradne údaje z platobnej karty. Vie sa dostať aj k PIN kódu. Tento trik tu ešte nebolPOZOR! Nový trojan PhantomCard kradne údaje z platobnej karty. Vie sa dostať aj k PIN kódu. Tento trik tu ešte nebol
Pravidelné cvičenie znižuje riziko návratu rakoviny prsníka, hovorí štúdia. Ako často by si mal cvičiť?Pravidelné cvičenie znižuje riziko návratu rakoviny prsníka, hovorí štúdia. Ako často by si mal cvičiť?
Keď spustili najväčšiu veternú turbínu v Číne, stalo sa niečo, čo absolútne nikto nečakalKeď spustili najväčšiu veternú turbínu v Číne, stalo sa niečo, čo absolútne nikto nečakal
Ozempic a Wegovy nie sú zázrak. Vedci upozorňujú na to, čo sa začne diať s tvojím telom po tom, ako ich vysadíšOzempic a Wegovy nie sú zázrak. Vedci upozorňujú na to, čo sa začne diať s tvojím telom po tom, ako ich vysadíš
Na týchto Samsung telefónoch môžeš už dnes vyskúšať Android 16 a One UI 8Na týchto Samsung telefónoch môžeš už dnes vyskúšať Android 16 a One UI 8
Výskumníci predstavili plast, aký tu ešte nebol. Je pevnejší ako oceľ a vie sa sám opravovaťVýskumníci predstavili plast, aký tu ešte nebol. Je pevnejší ako oceľ a vie sa sám opravovať
Google brutálne vylepšil AI Gemini. Po týchto novinkách ju nebudeš vedieť prestať používaťGoogle brutálne vylepšil AI Gemini. Po týchto novinkách ju nebudeš vedieť prestať používať
Musk už začipoval prvých ľudí. Altman, šéf OpenAI, rovnako chystá čip, ktorý spojí mozog so strojomMusk už začipoval prvých ľudí. Altman, šéf OpenAI, rovnako chystá čip, ktorý spojí mozog so strojom
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP