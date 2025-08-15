  • Články
Trojica dievčat sa topila v rieke, jedno z nich nedokázali zachrániť

  • DNES - 8:44
  • Nacina Ves
V rieke sa utopilo dievča, polícia začala trestné stíhanie.

Pri kúpaní v rieke Laborec v katastri obce Nacina Ves v okrese Michalovce došlo k úmrtiu 13-ročného dievčaťa. Dve ďalšie dievčatá, ktoré sa tiež topili, sa podarilo zachrániť. Polícia v prípade začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Informovala o tom televízia JOJ.

K nešťastiu došlo, keď sa partia chlapcov a dievčat išla spoločne kúpať v rieke. Podľa dostupných informácií dve sestry a ich kamarátka vošli do vody aj napriek tomu, že nevedeli plávať. Následkom toho sa začali topiť. 13-ročná Natália sa žiaľ na breh už nevrátila. “Chlapci dvaja zachránili tie dve kamarátky a ju už nestihli zachrániť, lebo bola pod vodou. A báli sa, lebo veľká voda," uviedol jeden z obyvateľov obce.

Na miesto boli privolané záchranné zložky. Ako informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová, telo tretieho dievčaťa vytiahol z vody príslušník Policajného zboru zo Strážskeho. „Z vôd Laborca vytiahol maloletú osobu príslušník Policajného zboru Strážske, ktorý sa ju ako prvý pokúšal oživiť, avšak bezúspešne,“ uviedla Ivanová.

Privolaný obhliadajúci lekár na mieste vylúčil cudzie zavinenie a na zistenie presnej príčiny smrti nariadil vykonať pitvu. „Po vykonaní potrebných procesných úkonov a ukončení obhliadky miesta udalosti bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia,“ dodala hovorkyňa. Okolnosti prípadu polícia naďalej vyšetruje.

Zdroj: Info.sk, noviny.sk
