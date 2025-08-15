Horskí záchranári našli zraneného cyklistu, na miesto privolali vrtuľník
Zraneného cyklistu transportoval do nemocnice vrtuľník.
Malofatranskí horskí záchranári pomáhali vo štvrtok (14. 8.) popoludní 43-ročnému cyklistovi, ktorý sa vážne zranil na turistickom chodníku v oblasti Šútovského vodopádu. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.
Cyklista si pádom privodil poranenie hrudnej a brušnej dutiny. „Na miesto okamžite vyrazili horskí záchranári z Oblastného strediska HZS Malá Fatra. Muža vyšetrili, ošetrili a transportovali na nosidlách k chate Vodopád,“ priblížila zásah HZS.
Foto: HZS
Nakoľko sa jeho stav začal zhoršovať, o súčinnosť požiadali Vrtuľníkovú záchrannú zdravotnú službu zo Žiliny. „Pacient bol s podozrením na ruptúru sleziny naložený na palubu vrtuľníka a transportovaný do nemocnice v Martine,“ dodala HZS.
