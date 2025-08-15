  • Články
Katolíci na Slovensku i v zahraničí slávia Nanebovzatie Panny Márie

Katolícka cirkev na Slovensku i v zahraničí slávi v piatok mariánsky sviatok, ide o Nanebovzatie Panny Márie.

Sviatok Nanebovzatia Panny Márie ustanovil v Ríme pápež Sergius I. (687 - 701). V Jeruzaleme sa tento deň vyvinul od piateho storočia ako sviatok Zosnutia Matky Božej, a tak ho aj svätia gréckokatolícki i pravoslávni veriaci. V roku 1950 vyhlásil pápež Pius XII. učenie, že Panna Mária bola telom i dušou vzatá do nebeskej slávy, ako článok viery.

Na mnohých miestach na Slovensku i v zahraničí sa okrem pútí a procesií zachováva aj starodávny zvyk požehnávania kvetín a bylín. Základ tohto zvyku vznikol v desiatom storočí v Nemecku.

Významným a prikázaným sviatkom je 15. august aj v gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, kde ho slávia pod názvom Zosnutie (Uspenije) presvätej Bohorodičky. V tejto cirkvi sviatku predchádza dvojtýždňový pôst, známy je ako Uspenský pôst a trvá vždy od 1. do 14. augusta.

Vo viacerých európskych krajinách je 15. august aj dňom pracovného pokoja. Na Slovensku je pracovné voľno tradične 15. septembra na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska.

Zdroj: Info.sk, TASR
