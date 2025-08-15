  • Články
Merz: Putin by mal súhlasiť s ukončením vojny na Ukrajine

  DNES - 6:47
  Berlín
Merz: Putin by mal súhlasiť s ukončením vojny na Ukrajine

Ruský prezident Vladimir Putin by mal využiť príležitosť súhlasiť s prímerím na Ukrajine počas piatkových rokovaní so svojim americkým náprotivkom Donaldom Trumpom v meste Anchorage na Aljaške. V piatok to vyhlásil nemecký kancelár Friedrich Merz, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

Cieľom musí byť summit, na ktorom sa zúčastní aj (ukrajinský prezident Volodymyr) Zelenskyj,“ uviedol Merz v oficiálnom vyhlásení. Dodal, že Trump „môže teraz urobiť významný krok smerom k mieru,“ na ktorom sa podľa neho „musia strany dohodnúť“.

Trump vo štvrtok vyhlásil, že podľa neho sa Putin na piatkovom stretnutí bude chcieť dohodnúť na ukončení už viac ako trojročnej vojny na Ukrajine. Hlavným cieľom rokovania je podľa amerického prezidenta dohodnúť druhé stretnutie, ktoré by však bolo trojstranné aj s účasťou prezidenta Ukrajiny Zelenského.

Moskva však vo štvrtok varovala, že predpovedať výsledok summitu na Aljaške by bolo veľkou chybou. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov zároveň ale potvrdil, že hlavnou témou rozhovorov bude možné riešenie vojny na Ukrajine.

Podľa agentúry DPA bude Zelenskyj a jeho európski spojenci očakávať výsledok tohto summitu s veľkou nervozitou - obávajú sa totiž, že rozhovory by mohli viesť k dohode o územných ústupkoch Rusku, ktorú Kyjev rázne odmietol.

Zdroj: Info.sk, TASR
