Polícia vykonala razie v súvislosti s bitcoinovou kauzou, Jiřikovský počas razie utiekol na strechu
- DNES - 6:11
- Praha
Vrchné štátne zastupiteľstvo v Olomouci vo štvrtok večer na svojich stránkach informovalo, že Národná centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) v rámci tzv. bitcoinovej kauzy vykonáva rozsiahle razie a zaisťuje osoby a veci.
Podľa Deníka N zasahovala polícia aj v dome Tomáša Jiřikovského, ktorý v marci daroval českému ministerstvu spravodlivosti bitcoiny v hodnote približne jednej miliardy korún. TASR o tom píše na základe portálu Novinky.cz a televízie CNN Prima News.
Podľa Deníka N polícia Jiřikovského zadržala v meste Břeclav za „dramatických okolností“, pretože počas razie údajne utiekol na strechu rodinného domu, kde zostal niekoľko desiatok minút. Polícia ho následne zaistila, odviezla a okamžite obvinila.
„Z hľadiska povinnosti neohroziť objasnenie skutočností dôležitých pre trestné konanie nie je v súčasnosti možné poskytnúť podrobnejšie informácie,“ uviedol olomoucký vrchný štátny zástupca Radim Dragoun.
České médiá pripomínajú, že Jiřikovský bol v minulosti odsúdený obchodník s drogami. V roku 2017 ho poslali do väzenia za obchod s drogami a nedovolené ozbrojovanie. V roku 2021 sa dostal na slobodu a českému ministerstvu spravodlivosti daroval bitcoiny v hodnote asi 957 miliónov korún.
Vtedajší šéf tohto rezortu Pavel Blažek kvôli tejto kauze podal demisiu, keďže existuje podozrenie, že darované bitcoiny pochádzali z nelegálnej činnosti Jiřikovského.
Trump: Novinárov by mali vpustiť do Pásma Gazy
Izrael by podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa mal povoliť vstup novinárov do vojnou zmietaného Pásma Gazy, aby mohli informovať o humanitárnych aktivitách.
Trump naznačil, že na druhom stretnutí s Putinom by mohli byť aj európski lídri
Šéf Bieleho domu odmietol, že by pozvanie na americkú pôdu bolo odmenou pre Putina.
Európski lídri ocenili podporu zo strany Trumpa pre mierovú misiu na Ukrajine
Európski lídri vo štvrtok ocenili rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý prisľúbil vojenskú podporu USA pre potencionálnu mierovú misiu tzv. koalície ochotných.
Trump: Mám pocit, že Putin sa chce dohodnúť
Americký prezident Donald Trump si myslí, že šéf Kremľa Vladimir Putin sa na piatkovom stretnutí na Aljaške bude chcieť dohodnúť na ukončení vojny na Ukrajine.