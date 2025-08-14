Ultra-spracované potraviny, ktoré neškodia: Tieto vám dokonca pomôžu!
Nie všetky ultra-spracované potraviny sú postrachom pre zdravie. Viaceré z nich vám dokonca pomôžu.
K ultra-spracovaným potravinám patria všetky tie, ktoré obsahujú prinajmenšom jednu umelo vytvorenú prísadu. Bežne sa v nich nachádza množstvo konzervantov, emulgátorov a sladidiel, vďaka čomu majú dlhšiu dobu spotreby, no zároveň nepatria k tým najzdravším.
Ako uvádza Britská srdciarska nadácia, konzumácia ultra-spracovaných potravín prispieva k zvyšovaniu krvného tlaku, ochoreniam srdca a ciev, infarktom, mozgovým príhodám a predčasnému úmrtiu.
Americká srdciarska spoločnosť však vo výskume z augusta 2025 pripomína, že nie všetky ultra-spracované potraviny treba zatracovať. „Niektoré druhy celozrnného chleba, nízkosacharidový jogurt, paradajkové omáčky a nátierky z orechov alebo fazule majú lepšiu nutričnú kvalitu, spájajú sa s lepším vplyvom na zdravie a sú ľahko dostupné,“ uviedla.
Za ultra-spracované potraviny sa považujú aj mrazená zelenina a ovocie, paradajky v konzerve, celozrnný chlieb či nesladený grécky jogurt. Všetky tieto výrobky prešli niekoľkými stupňami spracovania, no v ich prípade ide o spracovanie prospešné pre zdravie.
Vedci preto radia nahradiť rizikové ultra-spracované potraviny za tie prospešnejšie.
Ultra-spracované potraviny
|Rizikové
|Priemerne zdravé
|Zdravšie
|Spracované mäso, sladené nápoje, sladkosti, instantné polievky, čipsy
|Tvrdý syr, náhrady vajec, ovocie v mierne sladkom náleve alebo vo vlastnej šťave, šošovica alebo fazuľa v plechovke
|Jemne ochutené orechy a semiačka, mäso a zelenina z konzervy s nízkym obsahom soli, nesladené sušené ovocie, rastlinné náhrady mäsa a mlieka s nízkym obsahom cukru
