Ultra-spracované potraviny, ktoré neškodia: Tieto vám dokonca pomôžu!

  • DNES - 18:39
  • Bratislava
Nie všetky ultra-spracované potraviny sú postrachom pre zdravie. Viaceré z nich vám dokonca pomôžu.

K ultra-spracovaným potravinám patria všetky tie, ktoré obsahujú prinajmenšom jednu umelo vytvorenú prísadu. Bežne sa v nich nachádza množstvo konzervantov, emulgátorov a sladidiel, vďaka čomu majú dlhšiu dobu spotreby, no zároveň nepatria k tým najzdravším.

Ako uvádza Britská srdciarska nadácia, konzumácia ultra-spracovaných potravín prispieva k zvyšovaniu krvného tlaku, ochoreniam srdca a ciev, infarktom, mozgovým príhodám a predčasnému úmrtiu.

Americká srdciarska spoločnosť však vo výskume z augusta 2025 pripomína, že nie všetky ultra-spracované potraviny treba zatracovať. „Niektoré druhy celozrnného chleba, nízkosacharidový jogurt, paradajkové omáčky a nátierky z orechov alebo fazule majú lepšiu nutričnú kvalitu, spájajú sa s lepším vplyvom na zdravie a sú ľahko dostupné,“ uviedla.

Za ultra-spracované potraviny sa považujú aj mrazená zelenina a ovocie, paradajky v konzerve, celozrnný chlieb či nesladený grécky jogurt. Všetky tieto výrobky prešli niekoľkými stupňami spracovania, no v ich prípade ide o spracovanie prospešné pre zdravie.

Vedci preto radia nahradiť rizikové ultra-spracované potraviny za tie prospešnejšie.

Ultra-spracované potraviny

Rizikové Priemerne zdravé Zdravšie
Spracované mäso, sladené nápoje, sladkosti, instantné polievky, čipsy Tvrdý syr, náhrady vajec, ovocie v mierne sladkom náleve alebo vo vlastnej šťave, šošovica alebo fazuľa v plechovke Jemne ochutené orechy a semiačka, mäso a zelenina z konzervy s nízkym obsahom soli, nesladené sušené ovocie, rastlinné náhrady mäsa a mlieka s nízkym obsahom cukru

Zdroj: Info.sk, DP, dailymail.co.uk
