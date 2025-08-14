  • Články
Pozor na tento výrobok, môžete si ublížiť!

  • DNES - 19:40
  • Bratislava
Inšpektori varujú pred používaním výrobku, ktorý označili za nebezpečný.

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) varuje pred kúpou a používaním výrobku, ktorý na svojom webe označila za nebezpečný. Ide o kancelárske kreslo KAITOS 2501 pôvodom z Poľska.

Podľa SOI kreslo nemá dostatočnú mechanickú stabilitu, pevnosť a trvanlivosť, v dôsledku čoho môže počas jeho používania dôjsť k jeho prevráteniu a k deformácii piestu v mieste spoja s kovovou konštrukciou sedadla alebo prasknutiu jeho hlavy. V dôsledku toho si používateľ môže poraniť hlavu, trup a dolné a horné končatiny.

Kreslo je čiernej farby s polohovateľnými opierkami rúk a sedáku v textilnom prevedení. Podhlavník má potiahnutý čiernou koženkou. Ako uvádza SOI, kostra kresla je chrómová v kombinácii s čiernym plastom. Súčasťou balenia je aj návod na použitie.

Za kreslo vám vrátia peniaze

SOI informuje, že v dôsledku ohrozenia spotrebiteľov kreslo nariadili stiahnuť z trhu. V prípade, že ste si ho už zakúpili, môžete ho vrátiť predávajúcemu, ktorý vám vráti jeho kúpnu cenu, opraví ho alebo vymení za výrobok rovnakého typu a aspoň rovnakej hodnoty.

„Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať,“ dodala SOI.

Zdroj: Info.sk, DP, express.co.uk
