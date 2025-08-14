SOI varuje pred týmto webom, môže ísť o podvod
Inšpekcia varuje pred nákupom zájazdov z podozrivého webu.
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) varuje pred nákupom zájazdov z podozrivého webu www.airtravel.sk. Informuje o tom na svojej webovej stránke s tým, že jeho obsah preverovala na základe upozornenia Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a agentúr a podnetov spotrebiteľov.
Podozrivý webový portál podľa SOI obsahuje nejasné identifikačné údaje ako kontaktnú adresu, ktorá má byť v Slovenskej republike a zároveň v Nemecku. Doména airtravel.sk je navyše registrovaná na fyzickú osobu, a jej držiteľa sa inšpekcii nepodarilo identifikovať.
Podľa SOI webová stránka pri zájazdoch neuvádza, ktorá cestovná kancelária ich sprostredkúva, a kto je zodpovedný za ich poskytnutie. Zákazníci zároveň nemajú k dispozícii informácie o zabezpečení ochrany pre prípad úpadku cestovných kancelárií ako poskytovateľov zájazdov.
„Chýbajú zákonom vyžadované identifikačné údaje a poskytované informácie, vrátane tých vo Všeobecných obchodných podmienkach, nespĺňajú požiadavky ustanovené zákonom č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch a spojených službách cestovného ruchu,“ informuje SOI.
Pozor na riziko, varujú inšpektori
Podľa SOI obsah webu www.airtravel.sk vykazuje znaky podobné predchádzajúcim prípadom rizikového predaja zájazdov online. „Slovenská obchodná inšpekcia v súčasnosti vykonáva ďalšie úkony na zistenie totožnosti prevádzkovateľa predmetného webového rozhrania,“ uvádza SOI.
Inšpekcia v tejto súvislosti odporučila spotrebiteľom, aby „dôkladne zvážili nákup zájazdov prostredníctvom webovej stránky www.airtravel.sk.“
