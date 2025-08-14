  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 15.8.2025Meniny má Marcela
21°Bratislava

Trump: Novinárov by mali vpustiť do Pásma Gazy

  • VČERA - 22:53
  • Washington
Trump: Novinárov by mali vpustiť do Pásma Gazy

Izrael by podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa mal povoliť vstup novinárov do vojnou zmietaného Pásma Gazy, aby mohli informovať o humanitárnych aktivitách.

Uviedol to vo štvrtok na brífingu s novinármi v Oválnej pracovni. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters.

Bol by som rád, keby sa to stalo. Samozrejme,“ skonštatoval Trump. „Bolo by veľmi dobré, keby tam novinári išli. Je to veľmi nebezpečné miesto pre novinárov, ale rád by som to videl,“ dodal.

Izrael od začiatku ofenzívy proti militantnému hnutiu Hamas v Pásme Gazy vpúšťa zahraničných žurnalistov do palestínskej enklávy len v sprievode vojenskej eskorty.

Premiér Izraela Benjamin Netanjahu v nedeľu podľa portálu Times of Israel vyhlásil, že nariadil armáde, aby do Gazy vpustila viac novinárov. Pravdepodobne však mal na mysli iba rozšírenie počtu vojenských eskort.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Trump naznačil, že na druhom stretnutí s Putinom by mohli byť aj európski lídri

Trump naznačil, že na druhom stretnutí s Putinom by mohli byť aj európski lídri

VČERA - 21:15Zahraničné

Šéf Bieleho domu odmietol, že by pozvanie na americkú pôdu bolo odmenou pre Putina.

Európski lídri ocenili podporu zo strany Trumpa pre mierovú misiu na Ukrajine

Európski lídri ocenili podporu zo strany Trumpa pre mierovú misiu na Ukrajine

VČERA - 20:06Zahraničné

Európski lídri vo štvrtok ocenili rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý prisľúbil vojenskú podporu USA pre potencionálnu mierovú misiu tzv. koalície ochotných.

Trump: Mám pocit, že Putin sa chce dohodnúť

Trump: Mám pocit, že Putin sa chce dohodnúť

VČERA - 17:24Zahraničné

Americký prezident Donald Trump si myslí, že šéf Kremľa Vladimir Putin sa na piatkovom stretnutí na Aljaške bude chcieť dohodnúť na ukončení vojny na Ukrajine.

Otrava zo školských obedov: Následky pocítili stovky ľudí

Otrava zo školských obedov: Následky pocítili stovky ľudí

VČERA - 16:34Zahraničné

Viac než 360 ľudí ochorelo v meste Sragen na indonézskom ostrove Jáva po konzumácii školských obedov, uviedli vo štvrtok miestne úrady.

Vosveteit.sk
Na týchto Samsung telefónoch môžeš už dnes vyskúšať Android 16 a One UI 8Na týchto Samsung telefónoch môžeš už dnes vyskúšať Android 16 a One UI 8
Výskumníci predstavili plast, aký tu ešte nebol. Je pevnejší ako oceľ a vie sa sám opravovaťVýskumníci predstavili plast, aký tu ešte nebol. Je pevnejší ako oceľ a vie sa sám opravovať
Google brutálne vylepšil AI Gemini. Po týchto novinkách ju nebudeš vedieť prestať používaťGoogle brutálne vylepšil AI Gemini. Po týchto novinkách ju nebudeš vedieť prestať používať
Musk už začipoval prvých ľudí. Altman, šéf OpenAI, rovnako chystá čip, ktorý spojí mozog so strojomMusk už začipoval prvých ľudí. Altman, šéf OpenAI, rovnako chystá čip, ktorý spojí mozog so strojom
Ruský cenzorský úrad začal blokovať WhatsApp. Štát sa podľa technologického giganta snaží získať kontrolu nad tým, čo si ľudia píšuRuský cenzorský úrad začal blokovať WhatsApp. Štát sa podľa technologického giganta snaží získať kontrolu nad tým, čo si ľudia píšu
Google Správy dostávajú žiadanú novinku, ktorá zmení spôsob, ako pristupuješ k obsahuGoogle Správy dostávajú žiadanú novinku, ktorá zmení spôsob, ako pristupuješ k obsahu
Na svete je nová metóda, ako ti môže niekto odpočúvať mobil bez toho, aby ho hackol alebo sa ho dotkolNa svete je nová metóda, ako ti môže niekto odpočúvať mobil bez toho, aby ho hackol alebo sa ho dotkol
Ukrajina má nové drony Wild Hornets Sting, ktoré dokážu dobehnúť a zničiť ruské Shahedy. Môžeme čakať zlom v konflikte?Ukrajina má nové drony Wild Hornets Sting, ktoré dokážu dobehnúť a zničiť ruské Shahedy. Môžeme čakať zlom v konflikte?
Long COVID ostáva záhadou. Lekári sa stále nevedia zhodnúť, kto ho má a kto nieLong COVID ostáva záhadou. Lekári sa stále nevedia zhodnúť, kto ho má a kto nie
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP