Trump naznačil, že na druhom stretnutí s Putinom by mohli byť aj európski lídri

Šéf Bieleho domu odmietol, že by pozvanie na americkú pôdu bolo odmenou pre Putina.

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok večer, deň pred schôdzkou s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na Aljaške, naznačil, že na prípadnom druhom stretnutí so šéfom Kremľa by sa mohli okrem prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského zúčastniť aj niektorí európski lídri. TASR o tom informuje podľa agentúry AP.

Zajtra máme stretnutie s prezidentom Putinom. Myslím si, že to bude dobré stretnutie,“ vyhlásil. „Ale dôležitejšia bude druhá schôdzka, ktorú plánujeme. Budeme mať stretnutie s prezidentom Putinom, prezidentom Zelenským, mnou a možno aj s niektorými európskymi lídrami. Možno nie. Uvidíme,“ povedal Trump. Summit v rozšírenom formáte by sa podľa neho mohol uskutočniť taktiež na Aljaške.

Šéf Bieleho domu na brífingu v Oválnej pracovni odmietol, že by pozvanie na americkú pôdu bolo odmenou pre Putina.

Niektorí analytici naznačili, že Trump usporiadaním stretnutia na území USA podkopáva dlhodobé snahy Západu izolovať Putina a Rusko, pripomína AP.

Zdroj: Info.sk, TASR
Európski lídri ocenili podporu zo strany Trumpa pre mierovú misiu na Ukrajine

DNES - 20:06Zahraničné

Európski lídri vo štvrtok ocenili rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý prisľúbil vojenskú podporu USA pre potencionálnu mierovú misiu tzv. koalície ochotných.

Trump: Mám pocit, že Putin sa chce dohodnúť

DNES - 17:24Zahraničné

Americký prezident Donald Trump si myslí, že šéf Kremľa Vladimir Putin sa na piatkovom stretnutí na Aljaške bude chcieť dohodnúť na ukončení vojny na Ukrajine.

Otrava zo školských obedov: Následky pocítili stovky ľudí

DNES - 16:34Zahraničné

Viac než 360 ľudí ochorelo v meste Sragen na indonézskom ostrove Jáva po konzumácii školských obedov, uviedli vo štvrtok miestne úrady.

Putin naznačil nové dohody o odzbrojení s USA po skončení vojny na Ukrajine

DNES - 15:56Zahraničné

Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok naznačil, že v prípade urovnania vojny na Ukrajine by Rusko a USA mohli uzavrieť nové dohody zamerané na obmedzenie svojich jadrových arzenálov.

