  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 14.8.2025Meniny má Mojmír
26°Bratislava

Európski lídri ocenili podporu zo strany Trumpa pre mierovú misiu na Ukrajine

  • DNES - 20:06
  • Brusel
Európski lídri ocenili podporu zo strany Trumpa pre mierovú misiu na Ukrajine

Európski lídri vo štvrtok ocenili rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý prisľúbil vojenskú podporu USA pre potencionálnu mierovú misiu tzv. koalície ochotných.

Tá by po uzavretí prímeria bola nasadená na ukrajinskom území a jej úlohou by bolo odstrašiť Rusko od budúceho útoku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.

Európski vrcholní predstavitelia uviedli, že Trump ponúkol americkú vojenskú podporu pre európske „podporné sily“ na Ukrajine počas telefonátu, ktorý s ním absolvovali v stredu pred plánovaným piatkovým summitom s ruským prezidentom Vladimírom Putinom na Aljaške. Neuviedli, čo by táto pomoc mohla zahŕňať, a Trump svoju podporu zatiaľ verejne nedeklaroval.

AP píše, že úspech operácie vedenej tzv. koalíciou ochotných, teda asi tridsiatkou štátov podporujúcich Ukrajinu, závisí od odstrašujúceho účinku vzdušných síl USA alebo inej vojenskej techniky, ktorú európske armády nemajú alebo disponujú iba jej obmedzeným množstvom.

Európski predstavitelia pravidelne zdôrazňovali, že Spojené štáty sú „kľúčové“ pre úspech operácie. Trumpova vláda sa však dlhšie odmietala zaviazať k účasti v nej, pravdepodobne s cieľom využiť svoju pozíciu ako páku v rokovaniach s Ruskom.

Veľkosť potencionálnej misie nie je známa, avšak isté je, že jej súčasťou nebudú žiadne americké jednotky. Británia v minulosti verejnej hovorila o 10.000 až 30.000 vojakoch. Známe je, že velenie misie bude sídliť v Paríži a potom sa presťahuje do Londýna. Po ukončení bojov a nasadení jednotiek začne fungovať aj koordinačné veliteľstvo v Kyjeve, napísala AP.

Ruskí predstavitelia prítomnosť európskych mierových jednotiek na Ukrajine opakovane odmietli.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Trump naznačil, že na druhom stretnutí s Putinom by mohli byť aj európski lídri

Trump naznačil, že na druhom stretnutí s Putinom by mohli byť aj európski lídri

DNES - 21:15Zahraničné

Šéf Bieleho domu odmietol, že by pozvanie na americkú pôdu bolo odmenou pre Putina.

Trump: Mám pocit, že Putin sa chce dohodnúť

Trump: Mám pocit, že Putin sa chce dohodnúť

DNES - 17:24Zahraničné

Americký prezident Donald Trump si myslí, že šéf Kremľa Vladimir Putin sa na piatkovom stretnutí na Aljaške bude chcieť dohodnúť na ukončení vojny na Ukrajine.

Otrava zo školských obedov: Následky pocítili stovky ľudí

Otrava zo školských obedov: Následky pocítili stovky ľudí

DNES - 16:34Zahraničné

Viac než 360 ľudí ochorelo v meste Sragen na indonézskom ostrove Jáva po konzumácii školských obedov, uviedli vo štvrtok miestne úrady.

Putin naznačil nové dohody o odzbrojení s USA po skončení vojny na Ukrajine

Putin naznačil nové dohody o odzbrojení s USA po skončení vojny na Ukrajine

DNES - 15:56Zahraničné

Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok naznačil, že v prípade urovnania vojny na Ukrajine by Rusko a USA mohli uzavrieť nové dohody zamerané na obmedzenie svojich jadrových arzenálov.

Vosveteit.sk
Na týchto Samsung telefónoch môžeš už dnes vyskúšať Android 16 a One UI 8Na týchto Samsung telefónoch môžeš už dnes vyskúšať Android 16 a One UI 8
Výskumníci predstavili plast, aký tu ešte nebol. Je pevnejší ako oceľ a vie sa sám opravovaťVýskumníci predstavili plast, aký tu ešte nebol. Je pevnejší ako oceľ a vie sa sám opravovať
Google brutálne vylepšil AI Gemini. Po týchto novinkách ju nebudeš vedieť prestať používaťGoogle brutálne vylepšil AI Gemini. Po týchto novinkách ju nebudeš vedieť prestať používať
Musk už začipoval prvých ľudí. Altman, šéf OpenAI, rovnako chystá čip, ktorý spojí mozog so strojomMusk už začipoval prvých ľudí. Altman, šéf OpenAI, rovnako chystá čip, ktorý spojí mozog so strojom
Ruský cenzorský úrad začal blokovať WhatsApp. Štát sa podľa technologického giganta snaží získať kontrolu nad tým, čo si ľudia píšuRuský cenzorský úrad začal blokovať WhatsApp. Štát sa podľa technologického giganta snaží získať kontrolu nad tým, čo si ľudia píšu
Google Správy dostávajú žiadanú novinku, ktorá zmení spôsob, ako pristupuješ k obsahuGoogle Správy dostávajú žiadanú novinku, ktorá zmení spôsob, ako pristupuješ k obsahu
Na svete je nová metóda, ako ti môže niekto odpočúvať mobil bez toho, aby ho hackol alebo sa ho dotkolNa svete je nová metóda, ako ti môže niekto odpočúvať mobil bez toho, aby ho hackol alebo sa ho dotkol
Ukrajina má nové drony Wild Hornets Sting, ktoré dokážu dobehnúť a zničiť ruské Shahedy. Môžeme čakať zlom v konflikte?Ukrajina má nové drony Wild Hornets Sting, ktoré dokážu dobehnúť a zničiť ruské Shahedy. Môžeme čakať zlom v konflikte?
Long COVID ostáva záhadou. Lekári sa stále nevedia zhodnúť, kto ho má a kto nieLong COVID ostáva záhadou. Lekári sa stále nevedia zhodnúť, kto ho má a kto nie
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP