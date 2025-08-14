  • Články
V piatok platia výstrahy, SHMÚ varuje pred teplotami

  • DNES - 19:57
  • Bratislava
V piatok platia výstrahy, SHMÚ varuje pred teplotami

Meteorológovia vydali pre niektoré územia druhý stupeň výstrah pred počasím.

S vysokými teplotami treba na väčšine územia SR počítať aj počas piatkového (15. 8.) poobedia. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy prvého a druhého stupňa. Teploty môžu miestami dosiahnuť až 37 stupňov Celzia. Informoval o tom na svojom webe.

Druhý stupeň výstrahy platí pre celý Bratislavský, Banskobystrický, Košický, Nitriansky a Trnavský kraj. Taktiež pre väčšinu okresov Trenčianskeho kraja a okresy Humenné, Prešov, Snina, Vranov nad Topľou a Turčianske Teplice. Pre väčšinu zvyšných okresov platí výstraha prvého stupňa.

Foto: shmu.sk

Meteorológovia upozornili, že vysoká teplota predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov. Výstrahy v piatok potrvajú predbežne od 13.00 h do 18.00 h. Avizované sú aj na sobotu (16. 8.).

Zdroj: Info.sk, TASR
Long COVID ostáva záhadou. Lekári sa stále nevedia zhodnúť, kto ho má a kto nieLong COVID ostáva záhadou. Lekári sa stále nevedia zhodnúť, kto ho má a kto nie
