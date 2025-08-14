  • Články
Štvrtok, 14.8.2025
SNS navrhla na koaličnej rade redukciu samosprávnych krajov

  DNES - 19:43
  Bratislava
SNS navrhla na koaličnej rade redukciu samosprávnych krajov

Slovenská národná strana (SNS) navrhla na štvrtkovej koaličnej rade redukciu samosprávnych krajov z ôsmich na štyri.

Model by vychádzal z historického usporiadania Slovenska a vytvoril by štyri regióny, a to Bratislava, Západ, Stred, Východ. TASR o tom informovala hovorkyňa SNS Zuzana Škopcová.

Reforma samosprávnych krajov by podľa strany priniesla úsporu viac ako 500 miliónov eur vďaka zníženiu počtu úradov a odstráneniu duplicít. Taktiež efektívnejšiu správu prostredníctvom kumulácie kompetencií a presun časti výkonu správy na okresné úrady v krajských mestách. Tým by sa podľa nej priblížili služby občanom a zjednodušila administratíva.

SNS týmto krokom potvrdzuje svoj záväzok presadzovať zodpovedné hospodárenie so štátnymi financiami, efektívny výkon verejnej správy a návrat k osvedčenému historickému modelu, ktorý je občanom prirodzene blízky,“ uviedla hovorkyňa.

Podotkla, že na rokovaní koaličnej rady sa za SNS zúčastnili predseda národniarov Andrej Danko, podpredseda SNS Ján Krišanda a minister životného prostredia a podpredseda vlády Tomáš Taraba. „Rokovanie prebiehalo v konštruktívnej atmosfére a prinieslo viacero odborných návrhov. Slovenská národná strana na ňom predstavila zásadný podnet, ktorý predniesol podpredseda SNS Ján Krišanda - návrh na redukciu vyšších územných celkov z ôsmich na štyri,“ dodala Škopcová.

Zdroj: Info.sk, TASR
