Štvrtok, 14.8.2025Meniny má Mojmír
33°Bratislava

Kamenický: Všetky ministerstvá budú musieť škrtať podstatné sumy výdavkov

  • DNES - 19:42
  • Bratislava
Nový balík konsolidačných opatrení by sa mal týkať výdavkovej strany, pričom každé jedno ministerstvo bude musieť škrtať podstatnú sumu financií.

Uviedol to vo štvrtok po rokovaní koaličnej rady minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD). Požiadavku robiť výrazné opatrenia na strane výdavkov mal predniesť práve šéf rezortu financií a taktiež predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD).

Musím povedať, že za mňa bola požiadavka, aj za premiéra, aby sme robili veľké opatrenia na strane výdavkov. Koľko bude to percento vám oznámim potom, keď to bude dohodnuté. Ale bude sa tu schvaľovať aj balík, kde teda každé jedno ministerstvo bude musieť škrtať dosť podstatnú sumu. Nebudem to prezrádzať, ale to sú veci, ktoré ešte patria na koaličnú radu,“ priblížil Kamenický.

Šéf rezortu financií informoval aj o tom, že návrh rozpočtu by chceli poslanci schvaľovať už na októbrovej schôdzi Národnej rady SR. Najneskorší termín na schválenie rozpočtu bude podľa Kamenického 21. november.

Dodal, že verejnosť sa dozvie konkrétne konsolidačné opatrenia pri ich schvaľovaní na vláde. „Po schvaľovaní na vláde urobím detailnú tlačovú konferenciu. Samozrejme, predpokladám, že aj ostatní kolegovia, premiér a ostatní, sa pridajú k tejto konferencii. Na základe toho potom budú informovaní všetci detailne,“ priblížil Kamenický.

Zdroj: Info.sk, TASR
