Štvrtok, 14.8.2025Meniny má Mojmír
34°Bratislava

Slovenskí hasiči budú nasadení vo Francúzsku pre prípad veľkých požiarov

  • DNES - 17:00
  • Bratislava
Slovenskí hasiči budú v druhej polovici augusta nasadení vo francúzskom Montpellieri.

Modul bude pripravený podporiť miestnych hasičov v prípade, že rozsah lesného požiaru prekročí lokálne možnosti. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.

Modul pozemného hasenia vyslal zbor vo štvrtok. Súčasťou posádky sú aj dvaja príslušníci českého hasičského záchranného zboru. „Európska únia na tento rok zostavila tím 583 hasičov z 13 krajín, ktorí budú počas leta strategicky prednasadení na kľúčových miestach v Európe - vo Francúzsku, v Grécku, Portugalsku a Španielsku,“ uviedli hasiči.

Slovenskí príslušníci budú v krajine nasadení od 16. do 31. augusta.

Zdroj: Info.sk, TASR
