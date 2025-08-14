Slovenskí hasiči budú nasadení vo Francúzsku pre prípad veľkých požiarov
Slovenskí hasiči budú v druhej polovici augusta nasadení vo francúzskom Montpellieri.
Modul bude pripravený podporiť miestnych hasičov v prípade, že rozsah lesného požiaru prekročí lokálne možnosti. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.
Modul pozemného hasenia vyslal zbor vo štvrtok. Súčasťou posádky sú aj dvaja príslušníci českého hasičského záchranného zboru. „Európska únia na tento rok zostavila tím 583 hasičov z 13 krajín, ktorí budú počas leta strategicky prednasadení na kľúčových miestach v Európe - vo Francúzsku, v Grécku, Portugalsku a Španielsku,“ uviedli hasiči.
Slovenskí príslušníci budú v krajine nasadení od 16. do 31. augusta.
Vo Zvolene evidujú nárast počtu pacientov s tráviacimi ťažkosťami
Na urgentnom príjme zvolenskej nemocnice evidujú v posledných týždňoch výrazný nárast pacientov s tráviacimi ťažkosťami.
Zrážka osobného auta a motorky: Cestu po nehode uzatvorili
Na miesto nehody smeruje záchranársky vrtuľník.
Hasiči zasahovali pri požiari v nemocnici
Nočný požiar zasiahol izbu v nemocnici.
Spoločnosť EMS reagovala na zrušenie tendra na záchranky
EMS odmieta obvinenia z korupcie.