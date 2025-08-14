  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 14.8.2025Meniny má Mojmír
34°Bratislava

Otrava zo školských obedov: Následky pocítili stovky ľudí

  • DNES - 16:34
  • Jakarta
Otrava zo školských obedov: Následky pocítili stovky ľudí

Viac než 360 ľudí ochorelo v meste Sragen na indonézskom ostrove Jáva po konzumácii školských obedov, uviedli vo štvrtok miestne úrady.

Ide o zatiaľ najväčší prípad otravy jedlom súvisiaci s programom bezplatných školských obedov, ktorý bol ústredným bodom predvolebnej kampane prezidenta Prabowa Subianta. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Od spustenia v januári program bezplatných školských jedál poznačili masívne prípady otravy jedlom, ktoré postihli už viac ako 1000 ľudí.

Starosta mesta Sigit Pamungkas pre Reuters uviedol, že najnovšie sa jedlom otrávilo 365 ľudí. Vzorku jedla poslali na testovanie. V prípade potreby vláda uhradí akékoľvek lekárske ošetrenia, uviedol starosta.

Jedlo, ktoré študentom spôsobilo ťažkosti, pravdepodobne pochádza z centrálnej kuchyne, ktorá distribuuje obedy do niekoľkých škôl. „Požiadali sme o dočasné zastavenie distribúcie jedál z tejto kuchyne, kým nebudeme mať k dispozícii laboratórne výsledky,“ povedal Sigit.

Príznaky otravy sa prejavujú ostrou bolesťou v žalúdku, bolesťou hlavy a silnou hnačkou.

V rozhovore pre Reuters šéf Národnej agentúry pre výživu, ktorá dohliada na program, povedal, že organizácia zvýšila štandardy prevádzky kuchýň a donášky po predchádzajúcich prípadoch otravy jedlom.

Program bezplatných jedál má dosiaľ viac ako 15 miliónov príjemcov. Úrady plánujú do konca roka dosiahnuť počet 83 miliónov príjemcov, pričom celkové náklady na tento rok odhadujú na 171 biliónov rupií (približne deväť miliárd eur).

V máji došlo v meste na západe Jávy k podobným otravám jedlom, pri ktorých ochorelo vyše 200 študentov. Laboratórnymi testami sa následne zistilo, že jedlo bolo kontaminované baktériami Salmonella a E. coli.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Putin naznačil nové dohody o odzbrojení s USA po skončení vojny na Ukrajine

Putin naznačil nové dohody o odzbrojení s USA po skončení vojny na Ukrajine

DNES - 15:56Zahraničné

Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok naznačil, že v prípade urovnania vojny na Ukrajine by Rusko a USA mohli uzavrieť nové dohody zamerané na obmedzenie svojich jadrových arzenálov.

Pápež prijme zástupcov asociácie bojujúcej za práva LGBT ľudí a žien v cirkvi

Pápež prijme zástupcov asociácie bojujúcej za práva LGBT ľudí a žien v cirkvi

DNES - 14:58Zahraničné

Pápež Lev XIV. vôbec prvýkrát prijme predstaviteľov katolíckej asociácie, ktorá presadzuje väčšie práva LGBT osôb v rámci cirkvi, vysviacku žien za kňažky a možnosť, aby sa kňazi mohli ženiť.

Lesné požiare vyčíňajú aj v Portugalsku či na Balkáne

Lesné požiare vyčíňajú aj v Portugalsku či na Balkáne

DNES - 14:48Zahraničné

Vyše 1900 hasičov bojuje v Portugalsku s dovedna štyrmi veľkými lesnými požiarmi.

Polícia začala stíhať dve osoby v súvislosti s tragickým požiarom v Moste

Polícia začala stíhať dve osoby v súvislosti s tragickým požiarom v Moste

DNES - 14:25Zahraničné

V prípade januárového požiaru, ku ktorému došlo v reštaurácii U Kojota v severočeskom meste Most, začal policajný vyšetrovateľ trestné stíhanie voči dvom osobám za trestný čin všeobecného ohrozenia z nedbanlivosti. Informovala o

Vosveteit.sk
Na svete je nová metóda, ako ti môže niekto odpočúvať mobil bez toho, aby ho hackol alebo sa ho dotkolNa svete je nová metóda, ako ti môže niekto odpočúvať mobil bez toho, aby ho hackol alebo sa ho dotkol
Ukrajina má nové drony Wild Hornets Sting, ktoré dokážu dobehnúť a zničiť ruské Shahedy. Môžeme čakať zlom v konflikte?Ukrajina má nové drony Wild Hornets Sting, ktoré dokážu dobehnúť a zničiť ruské Shahedy. Môžeme čakať zlom v konflikte?
Long COVID ostáva záhadou. Lekári sa stále nevedia zhodnúť, kto ho má a kto nieLong COVID ostáva záhadou. Lekári sa stále nevedia zhodnúť, kto ho má a kto nie
Polícia varuje, že pri týchto nevinných aktivitách ti môže hacker nahrať vírus do telefónu. Robí ich každýPolícia varuje, že pri týchto nevinných aktivitách ti môže hacker nahrať vírus do telefónu. Robí ich každý
Vo WhatsAppe pribudne brutálna AI funkcia, po ktorej už správy nebudú vyzerať tak, ako ich napíšeš tyVo WhatsAppe pribudne brutálna AI funkcia, po ktorej už správy nebudú vyzerať tak, ako ich napíšeš ty
Zabudni na občiansky. YouTube má nový spôsob, ako zistí tvoj vek a mnohým sa to nebude páčiťZabudni na občiansky. YouTube má nový spôsob, ako zistí tvoj vek a mnohým sa to nebude páčiť
Rekordný vesmírny kolos prepisuje učebnice astrofyziky. Tento brutálny objekt váži 36 miliárd SĺnkRekordný vesmírny kolos prepisuje učebnice astrofyziky. Tento brutálny objekt váži 36 miliárd Sĺnk
Kto prvý postaví jadrový reaktor na Mesiaci? Súboj USA a Číny sa vyostrujeKto prvý postaví jadrový reaktor na Mesiaci? Súboj USA a Číny sa vyostruje
Google dostal ponuku na odpredaj prehliadača Chrome. Tá prichádza v čase, keď na giganta tlačia štátne úrady, aby tak spravilGoogle dostal ponuku na odpredaj prehliadača Chrome. Tá prichádza v čase, keď na giganta tlačia štátne úrady, aby tak spravil
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP