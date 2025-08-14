Putin naznačil nové dohody o odzbrojení s USA po skončení vojny na Ukrajine
- DNES - 15:56
- Moskva
Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok naznačil, že v prípade urovnania vojny na Ukrajine by Rusko a USA mohli uzavrieť nové dohody zamerané na obmedzenie svojich jadrových arzenálov.
Uviedol to na prípravnom stretnutí v Kremli pred piatkovým rokovaním s americkým prezidentom Donaldom Trumpom na Aljaške. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.
Putin uviedol, že Washington vyvíja „pomerne intenzívnu a úprimnú“ snahu o ukončenie konfliktu na Ukrajine a uzavretie dohôd „v záujme všetkých zúčastnených strán“.
Urovnanie konfliktu na Ukrajine by podľa Putina mohlo vytvoriť dlhodobé mierové podmienky v Európe, ale aj na celom svete, „ak budú dosiahnuté dohody v oblasti kontroly strategických útočných zbraní v ďalších fázach rokovaní”.
V súčasnosti je platná iba jediná dohoda o znižovaní počtu jadrových zbraní a ich vzájomnej kontrole – New START. Tá obmedzuje počet strategických jadrových hlavíc, ktoré môžu Spojené štáty a Rusko rozmiestniť, ako aj počet ich pozemných alebo ponorkových raketových nosičov a bombardérov. Jej platnosť vyprší 5. februára budúceho roka.
Putin síce v roku 2023 účasť Ruska na dohode New START pozastavil, súčasne ale prisľúbil, že Moskva bude naďalej dodržiavať obmedzenia týkajúce sa bojových hlavíc, rakiet a ťažkých bombardérov.
